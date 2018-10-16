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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх Сербский назвал решение Константинополя по УПЦ катастрофическим

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (243)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Сербский Ириней. Архивное фотоПатриарх Сербский Ириней. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сербский патриарх Ириней назвал катастрофическим решение Константинопольского патриархата признать раскольнические организации на Украине и даже дать им автокефалию.

Заседание Синода Русской Православной Церкви. 15 октября 2018
© РИА Новости / пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/Игорь Палкин
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РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом
Ранее Константинопольский патриархат решил приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане, а их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко во время праздничного богослужения в Киеве. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
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"Сегодня наша Церковь в большом искушении. Искушении, которое постигло нашего первого иерарха, вселенского патриарха: принимать решение, которое может оказаться катастрофическим для Церкви — учинять нечто, на что он не имеет права — признавать раскольническую церковь и даже давать ей автокефалию", — сказа патриарх Ириней в комментарии телеканалу Сербской православной церкви "Храм".

Он отметил, что подобного прецедента ранее не было.

"Я верю, что все Церкви укажут, насколько это катастрофическое решение, чтобы избежать самого катастрофического церковного разделения. Надеемся, Господь спасет нас от этого искушения", — отметил патриарх Ириней.

В понедельник Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Как отметил митрополит Иларион, РПЦ надеется, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе. Иларион сообщил, что разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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Православная партия Ливана поддержала решение РПЦ по Константинополю
За "учинение раскола в Церкви", а также "диктат и шантаж", "клятвопреступление" и ряд других поступков митрополит Филарет (в миру Михаил Денисенко) в 1992 году решением Архиерейского собора РПЦ был "извергнут из сана" и лишен всех степеней священства. Два года спустя "ввиду отсутствия покаяния со стороны монаха Филарета" Архиерейский собор РПЦ предупредил его о возможной анафеме. В итоге в феврале 1997 года он был отлучен от Церкви.

Другие поместные православные Церкви мира, включая Константинопольскую и лично ее предстоятеля патриарха Варфоломея, поддержали решения Московского патриархата относительно Филарета. Созданный им раскольнический "Киевский патриархат" до сих пор не признавался ни одной поместной православной Церковью. А единственной канонической структурой на Украине считалась Украинская православная церковь Московского патриархата. Об этом свидетельствуют документы, в том числе письма патриарха Варфоломея патриарху Алексию Второму, интервью и другие публикации в СМИ. Однако 11 октября 2018 года Константинопольский патриархат решил снять с Филарета Денисенко анафему и восстановить его, а также еще одного раскольнического украинского лидера Макария Малетича и их последователей – "в их архиерейском или иерейском чине", а "их верующих вернуть в церковное общение".

Петро автокефальный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Петро автокефальный
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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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sovetnikovat
Предать анафеме всех раскольников
02:14
16.10.2018
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