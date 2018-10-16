МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сербский патриарх Ириней назвал катастрофическим решение Константинопольского патриархата признать раскольнические организации на Украине и даже дать им автокефалию.
В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Он отметил, что подобного прецедента ранее не было.
"Я верю, что все Церкви укажут, насколько это катастрофическое решение, чтобы избежать самого катастрофического церковного разделения. Надеемся, Господь спасет нас от этого искушения", — отметил патриарх Ириней.
В понедельник Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Как отметил митрополит Иларион, РПЦ надеется, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе. Иларион сообщил, что разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии.
Другие поместные православные Церкви мира, включая Константинопольскую и лично ее предстоятеля патриарха Варфоломея, поддержали решения Московского патриархата относительно Филарета. Созданный им раскольнический "Киевский патриархат" до сих пор не признавался ни одной поместной православной Церковью. А единственной канонической структурой на Украине считалась Украинская православная церковь Московского патриархата. Об этом свидетельствуют документы, в том числе письма патриарха Варфоломея патриарху Алексию Второму, интервью и другие публикации в СМИ. Однако 11 октября 2018 года Константинопольский патриархат решил снять с Филарета Денисенко анафему и восстановить его, а также еще одного раскольнического украинского лидера Макария Малетича и их последователей – "в их архиерейском или иерейском чине", а "их верующих вернуть в церковное общение".