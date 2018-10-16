Верующие РПЦ больше не смогут причащаться в монастырях Афона

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Верующие Русской православной церкви (РПЦ) больше не смогут причащаться в монастырях Афона, где поминается имя предстоятеля Константинопольского патриархата, в связи с невозможностью продолжения евхаристического общения с ним после его действий на Украине. О вынужденном прекращении такого общения заявил синод РПЦ.

"Все сказанное в заявлении Священного синода в полной мере относится и к монастырям Святой Горы Афон, в которых поминается имя Вселенского (Константинопольского – ред.) патриарха Варфоломея", — сказал РИА Новости зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, отвечая на вопрос о том, как заявление синода РПЦ отразится на паломничестве на Афон.

В заявлении синода РПЦ от 15 октября сказано, что "принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой поместной Церкви лица со всеми рукоположенными ими "епископами" и "клириками", посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств, — все это выводит Константинопольский патриархат за пределы канонического поля и… делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами".

"Отныне и впредь до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской православной церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской церкви, а для мирян — участие в таинствах, совершаемых в ее храмах", — гласит заявление.

Это заявление стало ответом на решения синода Константинопольского патриархата, который 11 октября заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине и решил "восстановить немедленно ставропигию Вселенского патриарха в Киеве, одну из его многих ставропигий в Украине, которые там всегда существовали" (ставропигия – это представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху). Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные Русской церковью на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета Денисенко, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария Малетича и их последователей — "до их иерархического или священнического звания" (то есть в церковных правах и сане — ред), а их паству — "восстановить к общению с Церковью".

Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав (аннулировав) правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.