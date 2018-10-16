РПЦ объяснила разрыв отношений с Константинопольским патриархатом

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава синоидального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда объяснил причины разрыва евхаристического общения РПЦ и Константинопольского патриархата. Свой комментарий священнослужитель дал в интервью RT.
"Именно такая формулировка сегодня была принята после многочасового обсуждения на заседании Священного синода Русской православной церкви, которое прошло в одной из синодальных столиц русского православия — в Минске", — подчеркнул Легойда.
Разрыв связей
Священный Синод Русской православной церкви полностью прекратил евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Но до тех пор пока этого изменения не произошло, пока эти беззаконные и антиканоничные решения с точки зрения Константинополя остаются в силе, мы не сможем находиться в общении с этой церковью, находящейся сегодня в расколе", — заключил митрополит.
Митрополит Иларион также назвал действия Константинополя беззаконными и "канонически ничтожными". По его словам, именно это стало главной причиной прерывания общения с Константинопольским патриархатом, "как полностью идентифицировавшим себя с расколом".
Неканоническая церковь
На прошлой неделе Константинополь начал процедуру предоставления автокефалии неканоничной украинской церкви. При этом Константинопольский патриархат отменил анафему и все запреты, которые РПЦ наложила на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановил его и лидера другой неканонической организации — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) — Макария и их последователей в церковных правах и сане. Также их паству "восстановили к общению с церковью".
В Русской православной церкви, в свою очередь, такие меры признали легализацией раскола и заявили, что это коснется миллионы судеб во всем православном мире, а также приведет к катастрофическим последствиям.
Украинская православная церковь при этом также не исключила разрыва общения с Константинополем и наложениея анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, добавив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим и враждебным актом, а также вмешательством в дела поместной церкви.