В ОП связали решения Константинополя с политикой

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Русская православная церковь до последнего взывала к здравомыслию Константинопольского патриархата, который в своих решениях по Украине руководствовался прежде всего политическими соображениями, заявила РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

В понедельник Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Как отметил митрополит Иларион, РПЦ надеется, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе. Иларион сообщил, что разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии.

"К сожалению, Константинополь не понял, что, предоставляя автокефалию, он в первую очередь способствует потере связей между всем православным миром. И со стороны нашей Церкви это вынужденная мера. Мы все видели, как до последнего российские иерархи пытались достучаться до здравого смысла, объяснить, что это грозит серьезным расколом. Увы, в данном случае взяла верх политика, которая, по всей видимости, не только не дала Константинополю объективно оценить риски этих решений, но не оставила, по сути, выбора", — сказала Сутормина.

По ее мнению, во всей этой ситуации, "к несчастью, политики не брали во внимание основную миссию церкви – объединять и спасать людей".

"Более трёх веков никто не вмешивался в процесс назначения Киевского патриархата, незыблемо соблюдались и чтились традиции. Даже советская власть, советские антирелигиозные годы никак не повлияли на этот процесс, и вот сегодня эти устои подрывают, провоцируют конфликты, одобряют расколы", — говорит общественница.

По словам Суторминой, несмотря на сложившуюся ситуацию, все верующие будут "надеяться на то, что ситуацию удастся спасти, будут молиться о том, чтобы восстановилась историческая правда и справедливость".

Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.