В ОП связали решения Константинополя с политикой

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Русская православная церковь до последнего взывала к здравомыслию Константинопольского патриархата, который в своих решениях по Украине руководствовался прежде всего политическими соображениями, заявила РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
"К сожалению, Константинополь не понял, что, предоставляя автокефалию, он в первую очередь способствует потере связей между всем православным миром. И со стороны нашей Церкви это вынужденная мера. Мы все видели, как до последнего российские иерархи пытались достучаться до здравого смысла, объяснить, что это грозит серьезным расколом. Увы, в данном случае взяла верх политика, которая, по всей видимости, не только не дала Константинополю объективно оценить риски этих решений, но не оставила, по сути, выбора", — сказала Сутормина.
По ее мнению, во всей этой ситуации, "к несчастью, политики не брали во внимание основную миссию церкви – объединять и спасать людей".
По словам Суторминой, несмотря на сложившуюся ситуацию, все верующие будут "надеяться на то, что ситуацию удастся спасти, будут молиться о том, чтобы восстановилась историческая правда и справедливость".
Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.