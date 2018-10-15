МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Решение Константинопольского патриарха в отношении Украинской церкви — это попытка ударить по духовным корням России, элемент идеологической войны, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.

В понедельник Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Как отметил митрополит Иларион, РПЦ надеется, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе. Иларион сообщил, что разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии.

"Это не раскол православной церкви. После решения Константинопольского патриарха в отношении Украинской церкви, решения, принятого вопреки всем канонам мирового православия, Константинопольская церковь вместе с киевскими раскольниками поставили себя вне мирового православия", — сказал Морозов.

По его словам, мировое православие немыслимо вне Русской православной церкви, вне русского мира. "Поэтому правильнее говорить не о расколе, а об исключении раскольников из лона православной церкви", — отметил сенатор. "И понятно, что это попытка ударить по России в целом, по нашим духовным корням. Это атрибут идеологической войны, которая ведётся против нас", — заключил Морозов.

Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.