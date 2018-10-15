ПЦА не комментирует решение РПЦ о разрыве с Константинополем

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Православная церковь в Америке не комментирует решение Русской православной церкви разорвать отношения с Константинопольским патриархатом, заявил РИА Новости директор по внешним связям и межцерковным отношениям автокефальной американской церкви протопресвитер Леонид Кишковский.

В понедельник Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Заседание Священного Синода Русской православной церкви в понедельник впервые прошло в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его главная тема — оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.

"В настоящее время не представляется возможным прокомментировать сегодняшнее объявление, сделанное из Минска", — сказал Кишковский. Он напомнил, что в конце сентября предстоятель синода Православной церкви в Америке архиепископ Тихон обратился к верующим с посланием относительно данной ситуации.

В письме, в частности, говорилось, что Православная церковь в Америке в курсе инициатив Константинополя по Украине и "со скорбью, но и с пониманием" относится к решению РПЦ прекратить поминовение Константинопольского патриарха за литургией. Православная церковь в Америке отметила, что церковный раскол на Украине оказал негативное влияние на множество приходов и общин, в том числе и в ее юрисдикции, и предложила решать кризис на Украине путем созыва Всеправославного собора. Также американская церковь призвала поддержать предстоятеля каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия, его епископат, клириков, монахов и мирян. В своей юрисдикции Православная церковь в Америке намерена поддерживать евхаристическое общение и с Константинопольским, и с Московским патриархатом "в знак единства перед лицом угрозы единству".

Православная церковь в Америке — автокефальная поместная православная церковь, которая получила независимость от Русской православной церкви в 1970 году. Эту независимость признают ряд поместных церквей, но Константинопольский патриархат и ряд других церквей по-прежнему считают ПЦА самоуправляемой частью РПЦ. ПЦА включает 12 епархий и 8 монастырей, около 650 приходов, ее предстоятель носит титул архиепископа Вашингтонского, митрополита всей Америки и Канады.

Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.