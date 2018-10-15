В РПЦ осудили стремление Константинополя к власти над другими церквами

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Константинопольский патриархат подменяет каноны православия своими новыми и чуждыми учениями и необоснованно претендует на власть над другими поместными церквами, заявил Священный Синод Русской православной церкви.

"В своем решении оправдать лидеров раскола и "узаконить" их иерархию Священный Синод Константинопольской церкви ссылается на несуществующие "канонические привилегии Константинопольского патриарха принимать апелляции архиереев и клириков из всех автокефальных церквей". Эти претензии в том виде, в каком они ныне Константинопольским патриархом осуществляются, никогда не имели поддержки полноты православной церкви", — говорится в заявлении синода РПЦ.

Константинопольская церковь, подчеркивает Синод РПЦ, "не имеет канонических прав для отмены судебных решений, вынесенных Архиерейским собором Русской православной церкви". А присвоение себе полномочий отмены судебных и иных решений других поместных Церквей — "лишь одно из проявлений нового ложного учения, провозглашаемого ныне Константинопольской церковью и приписывающего патриарху Константинопольскому права "первого без равных" (primus sine paribus) со вселенской юрисдикцией".

В понедельник Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Заседание Священного Синода Русской православной церкви в понедельник впервые прошло в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его главная тема — оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.

Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.