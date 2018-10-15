В РПЦ осудили стремление Константинополя к власти над другими церквами

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Константинопольский патриархат подменяет каноны православия своими новыми и чуждыми учениями и необоснованно претендует на власть над другими поместными церквами, заявил Священный Синод Русской православной церкви.
Константинопольская церковь, подчеркивает Синод РПЦ, "не имеет канонических прав для отмены судебных решений, вынесенных Архиерейским собором Русской православной церкви". А присвоение себе полномочий отмены судебных и иных решений других поместных Церквей — "лишь одно из проявлений нового ложного учения, провозглашаемого ныне Константинопольской церковью и приписывающего патриарху Константинопольскому права "первого без равных" (primus sine paribus) со вселенской юрисдикцией".
Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.