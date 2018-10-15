Раскольники на Украине назвали решение РПЦ по Константинополю самоизоляцией

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Приняв решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, Синод РПЦ избирал политику самоизоляция, утверждает представитель украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря.

В понедельник Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Заседание Священного Синода Русской православной церкви впервые прошло в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его главная тема — оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.

"Самоизоляция в ответ на законные решения международного сообщества", — написал Зоря в Facebook, комментируя решение Синода. При этом он не объяснил, о каком именно сообществе идет речь.

Представители РПЦ ранее отметили, что что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии. А Белорусская православная церковь призвала Константинополь приостановить действия по предоставлению автокефалии Украине.

Глава БПЦ митрополит Минский и Заславский Павел выразил надежду, что православный мир устоит перед угрозой разделения и раскола, и поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за визит в Минск в дни тяжелых испытаний для православных христиан. Грузинская православная церковь (ГПЦ) заявила, что воздержится от поспешных оценок, и церковную проблему на Украине должны решать прежде всего Москва и Константинополь.

Иерарх Сербской православной церкви епископ Бачский Ириней (Булович) заявил, что одностороннее предоставление автокефалии Константинопольским патриархатом на Украине разрушит единство православного мира, а претензии Константинополя на абсолютное первенство во всем православном мире "совершено не выдерживают критики".

Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью".

Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.