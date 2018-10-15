Раскольники на Украине назвали решение РПЦ по Константинополю самоизоляцией

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Приняв решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, Синод РПЦ избирал политику самоизоляция, утверждает представитель украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря.
"Самоизоляция в ответ на законные решения международного сообщества", — написал Зоря в Facebook, комментируя решение Синода. При этом он не объяснил, о каком именно сообществе идет речь.
Представители РПЦ ранее отметили, что что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии. А Белорусская православная церковь призвала Константинополь приостановить действия по предоставлению автокефалии Украине.
Иерарх Сербской православной церкви епископ Бачский Ириней (Булович) заявил, что одностороннее предоставление автокефалии Константинопольским патриархатом на Украине разрушит единство православного мира, а претензии Константинополя на абсолютное первенство во всем православном мире "совершено не выдерживают критики".
Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью".
В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.