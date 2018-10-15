РПЦ начала рассмотрение ответных мер на решения Константинополя по Украине

МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Выездное заседание Священного синода Русской православной церкви началось в понедельник в Минске, по его итогам будут приняты меры в ответ на решения Константинопольского патриархата относительно автокефалии на Украине.

"С некоторым опозданием мы начинаем заседание Священного синода. Причина очень веская — мы имели содержательную беседу с президентом республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Мы обсудили целый ряд вопросов, связанных с жизнью Белорусской православной церкви, межправославными и межхристианскими отношениями. Такие встречи дают понять позицию собеседника", — сказал патриарх Кирилл.

На заседание синода, в числе других, приехал митрополит Киевский Онуфрий.

Ранее пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков заявил, что Синод даст "адекватный и жесткий" ответ по итогам решений Константинополя по Украине.

Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.