МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике сделают все для сохранения единства православия и не допустят его раскола.

Заседание Священного Синода Русской православной церкви в понедельник пройдет в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его главная тема — оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.

"Должен заверить, как бы ни складывалась ситуация, мы будем делать все, чтобы в Беларуси не было никогда антагонистических настроений не только религий, (но и) упаси господь — между нами, людьми православными. Мы будем делать все для того, чтобы мы укреплялись — и наше государство, и наш народ — в этой православной вере", — сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.

Лукашенко подчеркнул, что "раскол (православия — ред.) — это не про нас". "Я уверен, мы сделаем, чтобы сохранить наше единство", — добавил он.

Белорусский президент отметил, что "в последнее время… от Украины расходятся круги в разные стороны, и мы не можем этого не видеть, тем более в Беларуси". "Я знаю, как вам непросто, служителям церкви, потому что вы — властители сердец людей, главные в духовности… Причины (проблем — ред.), с которыми вам частенько приходится разбираться лежат в нас — "государевых людях". Мы являемся порой причиной или тем, что ускоряет процессы, в том числе негативные. Наверное, впору нам извиниться за то, что происходит сегодня в православном мире, в котором мы живем", — добавил президент.

Как, на ваш взгляд, должна ответить РПЦ на решения Константинополя по Украине? Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом

Нужно дождаться окончательного решения вопроса с автокефалией

РПЦ должна пытаться решить спор дипломатическими методами

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Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.