МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике сделают все для сохранения единства православия и не допустят его раскола.
"Должен заверить, как бы ни складывалась ситуация, мы будем делать все, чтобы в Беларуси не было никогда антагонистических настроений не только религий, (но и) упаси господь — между нами, людьми православными. Мы будем делать все для того, чтобы мы укреплялись — и наше государство, и наш народ — в этой православной вере", — сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.
Лукашенко подчеркнул, что "раскол (православия — ред.) — это не про нас". "Я уверен, мы сделаем, чтобы сохранить наше единство", — добавил он.
Белорусский президент отметил, что "в последнее время… от Украины расходятся круги в разные стороны, и мы не можем этого не видеть, тем более в Беларуси". "Я знаю, как вам непросто, служителям церкви, потому что вы — властители сердец людей, главные в духовности… Причины (проблем — ред.), с которыми вам частенько приходится разбираться лежат в нас — "государевых людях". Мы являемся порой причиной или тем, что ускоряет процессы, в том числе негативные. Наверное, впору нам извиниться за то, что происходит сегодня в православном мире, в котором мы живем", — добавил президент.
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В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.