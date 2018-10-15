Лукашенко заявил, что в Минске выступают против раскола православия

МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске болезненно относятся к происходящим в православии событиям и выступают против его раскола.

Как, на ваш взгляд, должна ответить РПЦ на решения Константинополя по Украине? Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом

Нужно дождаться окончательного решения вопроса с автокефалией

РПЦ должна пытаться решить спор дипломатическими методами

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Заседание Священного Синода Русской православной церкви в понедельник пройдет в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его главная тема — оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.

"Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, (она) в том, что раскол — это всегда плохо и это плохие последствия… А последствия опаснее всего", — сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

По его словам, в Белоруссии "очень болезненно относятся к тому, что сегодня происходит в православии".

"К сожалению, наша церковь очень часто в истории становилась заложницей межгосударственных отношений, порой — наших неправильных поступков", — подчеркнул белорусский лидер. Лукашенко также отметил, что "мир изменился". "Мало того, что он ускорился, он изменился не к лучшему. И все население нашей планеты — заложники (этих изменений — ред.). Это, прежде всего, плохое настроение, а настроение — это всегда была ответственность церкви. Это бьет, прежде всего, по церкви, по служителям церкви", — продолжил он.

В этой связи белорусский президент пожелал патриарху "мудрости, терпения". "Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле… Уж слишком близко мы подошли к опасной черте", — констатировал он.

Лукашенко добавил, что приезд патриарха в Минск "весьма актуален". "Наверное, так Господом предначертано: в какие-то серьезные моменты мы оказываемся в Минске — и политики, и духовенство. Я это очень ценю, и это нас ко многому обязывает. Владыка, мы справимся с этим", — заявил Лукашенко.

Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.