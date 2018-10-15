Священный Синод РПЦ выработает ответ на действия Константинополя на Украине

МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Заседание Священного Синода Русской православной церкви в понедельник пройдет в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его главная тема — оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.

Синод Русской церкви впервые в истории соберется на белорусской земле.

"Нам предстоит решить очень много важных вопросов, в том числе отреагировать на то, что сегодня происходит в семье поместных православных церквей, и на ту ситуацию, которая складывается на Украине. Я надеюсь, что православная церковь найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, и сохранить свое единство, столь необходимое для духовного возрождения наших народов", — сказал патриарх Кирилл.

Константинопольский патриархат ранее принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

Как, на ваш взгляд, должна ответить РПЦ на решения Константинополя по Украине? Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом

Нужно дождаться окончательного решения вопроса с автокефалией

РПЦ должна пытаться решить спор дипломатическими методами

Не слежу за ситуацией Результаты 51.3% Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом

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14.6% РПЦ должна пытаться решить спор дипломатическими методами

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По словам пресс-секретаря патриарха Кирилла священника Александра Волкова, Священный Синод РПЦ "выразит совершенно определенную, недвусмысленную позицию относительно тех заявлений и тех решений, которые были приняты в Стамбуле", и даст "окончательную оценку всего того, что было сделано Константинопольским патриархатом за последнее время".

"Ответ Священного Синода будет адекватным и жестким", — подчеркнул Волков.

Также в воскресенье пройдет встреча патриарха Кирилла с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. После встречи в узком формате глава государства также проведет переговоры со всем епископатом Белорусской православной церкви и членами Священного синода.

Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный Собор, Архиерейский Собор и Священный Синод. Синод управляет церковью в период между архиерейскими соборами, его заседания созываются патриархом (или местоблюстителем) несколько раз в год. В межсоборный период именно Синод принимает важнейшие решения, касающиеся церковной и общественной жизни.

Ранее в Русской церкви назвали решения Константинопольского патриархата легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла.

В УПЦ в свою очередь не исключили разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на патриарха Варфоломея. Глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиепископ Климент (Вечеря) назвал решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.