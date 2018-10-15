Священный Синод РПЦ выработает ответ на действия Константинополя на Украине

МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Заседание Священного Синода Русской православной церкви в понедельник пройдет в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его главная тема — оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.
"Нам предстоит решить очень много важных вопросов, в том числе отреагировать на то, что сегодня происходит в семье поместных православных церквей, и на ту ситуацию, которая складывается на Украине. Я надеюсь, что православная церковь найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, и сохранить свое единство, столь необходимое для духовного возрождения наших народов", — сказал патриарх Кирилл.
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20.6%Нужно дождаться окончательного решения вопроса с автокефалией
14.6%РПЦ должна пытаться решить спор дипломатическими методами
13.5%Не слежу за ситуацией
"Ответ Священного Синода будет адекватным и жестким", — подчеркнул Волков.
Также в воскресенье пройдет встреча патриарха Кирилла с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. После встречи в узком формате глава государства также проведет переговоры со всем епископатом Белорусской православной церкви и членами Священного синода.
Ранее в Русской церкви назвали решения Константинопольского патриархата легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла.
В УПЦ в свою очередь не исключили разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на патриарха Варфоломея. Глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиепископ Климент (Вечеря) назвал решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.