Патриарх Антиохийский назвал дискуссии по автокефалиям неуместными

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X заявил, что не видит никакой необходимости в дискуссиях "по вопросам автокефалий" в условиях, когда православному миру особенно необходимо единство перед лицом современных вызовов и угроз, и призвал к созыву Всеправославного собора.

Патриарх Иоанн в воскресенье совершил Божественную литургию вместе с патриархом Сербским Иринеем в храме Святого Саввы в Белграде, куда он приехал на несколько дней с визитом.

"Причины нашего приезда в сестринскую Сербскую православную церковь — это наши обязательства совместно рассмотреть все то, что сейчас осложняет отношения между поместными православными церквями. Какая необходимость именно сейчас дискутировать по вопросам автономий или автокефалий, когда нам больше всего нужно полное и твердое единство всех православных христиан? Нет никаких сомнений, что Православная церковь должна рассмотреть свои проблемы на общем Соборе, где были бы собраны главы всех поместных церквей", — заявил патриарх Иоанн. Слова Антиохийского патриарха приводит сайт Сербской православной церкви.

По его словам, нужно горячо молиться Господу Иисусу Христу, "чтобы Он отвел от Своей Церкви все волны политических ловушек, исторических потрясений и разрушительного духа индивидуализма, и чтобы в ней сиял дух Его славы".

"Возлюбленные о Господе, нам больше всего нужно то время, в котором православное христианство будет одним словом и одним твердым Телом посреди хаоса этого мира, который, прежде всего, отличается разделениями. Единство православного христианского мира является залогом, который Христос передал в наши руки, а согласие поместных православных церквей — это то, что в первую очередь сохраняет его единство и сплоченность", — сказал патриарх, обращаясь к патриарху Иринею и всем собравшимся в храме.

Константинопольский патриархат ранее принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В Русской православной церкви назвали решения Константинопольского патриархата легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла.

В УПЦ в свою очередь не исключили разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на патриарха Варфоломея. Глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиепископ Климент (Вечеря) назвал решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.