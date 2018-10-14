Глава Белорусской церкви призвал молиться о единстве православного мира

МИНСК, 14 окт — РИА Новости. Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел выразил надежду, что православный мир устоит перед угрозой разделения и раскола, и поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за визит в Минск в дни тяжелых испытаний для православных христиан.
Обращаясь к патриарху Кириллу, он сказал, что очень важно и знаменательно, что сегодня предстоятель Русской православной церкви освятил новопостроенный храм, посвященный всем святым, которым нужно молиться о единстве православного мира.
Патриарх Кирилл и митрополит Павел в воскресенье, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, совершили в Минске Божественную литургию и великое освящение храма-памятника, построенного в честь Всех святых и в память о героях, погибших за спасение Отечества от иноземных захватчиков. Открытие храма приурочено к празднованию в этом году 1030-летия Крещения Руси и состоялось в преддверии 75-летия освобождения Минска от немецких захватчиков.
Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.