Глава Белорусской церкви призвал молиться о единстве православного мира

Митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. 14 октября 2018

Митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. 14 октября 2018

МИНСК, 14 окт — РИА Новости. Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел выразил надежду, что православный мир устоит перед угрозой разделения и раскола, и поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за визит в Минск в дни тяжелых испытаний для православных христиан.

"Сегодня, казалось бы, наши собратья православные, живущие в Константинополе, ринулись на нашу землю, и сегодня в нашей братской Украине царит тревожный дух — ожидание чего-то страшного, разделения. И если когда-то, в древние времена, мы боялись смерти телесной, то сегодня стоит угроза погибели душ человеческих", — сказал митрополит Павел по окончании Божественной литургии в храме в честь Всех святых города Минска.

Обращаясь к патриарху Кириллу, он сказал, что очень важно и знаменательно, что сегодня предстоятель Русской православной церкви освятил новопостроенный храм, посвященный всем святым, которым нужно молиться о единстве православного мира.

"И сегодня мы молимся всем святым, чтобы они стали на нашу защиту, и враг рода человеческого не смог бы разделить и погубить наши просвещенные и благочестивые православные народы… Мы молимся и надеемся на вашу первосвятительскую мудрость. И дай Бог, чтобы мир и благословение пребывали на нашей благословенной земле", — добавил патриарший экзарх всея Беларуси.

Патриарх Кирилл и митрополит Павел в воскресенье, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, совершили в Минске Божественную литургию и великое освящение храма-памятника, построенного в честь Всех святых и в память о героях, погибших за спасение Отечества от иноземных захватчиков. Открытие храма приурочено к празднованию в этом году 1030-летия Крещения Руси и состоялось в преддверии 75-летия освобождения Минска от немецких захватчиков.

Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.