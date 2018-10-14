Патриарх Кирилл освятил Храм-памятник в честь Всех святых в Минске

МИНСК, 14 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, совершил в Минске Божественную литургию и великое освящение храма-памятника, построенного в честь Всех святых и в память о героях, погибших за спасение Отечества от иноземных захватчиков.

В богослужении приняли участие патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел, члены Священного Синода Русской православной церкви, архиереи Белорусской православной церкви, настоятели храмов города Минска и многочисленные прихожане.

Как уточнили РИА Новости на Всехсвятском приходе, открытие храма-памятника стало "приношением белорусского народа празднованию 1030-летия Крещения Руси и состоялось в преддверии 75-летия освобождения Минска от немецких захватчиков".

"С момента освящения храм-памятник в честь Всех Святых стал действующим храмом, и каждый житель нашей страны сможет здесь помолиться своему небесному покровителю. Храм чтит не только святых, канонизированных Православной церковью, но и людей, чьи имена знает лишь Господь, тех, кто ушел от славы земной. В собрание всех святых входят и наши земляки, которые с верой в сердце защищали свое Отечество от нашествия врагов, начиная от времен Крещения Руси", — сказала пресс-секретарь Всехсвятского прихода Екатерина Ефимович.

© Sputnik Перейти в фотобанк Визит патриарха Кирилла в Белоруссию. День первый © Sputnik Перейти в фотобанк Визит патриарха Кирилла в Белоруссию. День первый

Позже в воскресенье патриарх Кирилл и митрополит Павел примут участие в гашении марки специального почтового проекта, подготовленного по случаю открытия храма-памятника в честь Всех Святых. Также планируется закладка капсулы с землей с мест захоронения воинов Первой мировой войны.

Строительство Всехсвятского храма длилось более 20 лет с большими перерывами. Освящение закладного камня совершил 4 июня 1991 года патриарх Алексий II, по благословению которого возводился храм. В 1997 году президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал макет будущего собора, отметив, что, "поддерживая идею строительства храма-памятника безвинно ушедшим из жизни", он полагает, что "лучшей памятью для них станет участие государства в строительстве храма".

Второго июля 2010 года была торжественно открыта крипта храма-памятника, состоялась торжественная церемония захоронения останков воинов трех трагических войн последних столетий и была зажжена неугасимая лампада. Участие в мероприятиях тогда приняли белорусский лидер Александр Лукашенко и митрополит Минский и Слуцкий Филарет.

Высота храма составляет 82 метра. Церковная роспись и другие художественные особенности храмового интерьера опираются как на церковные каноны, так и на культурные традиции белорусского народа, включая национальные орнаменты, символы и сюжеты. Храм был построен при содействии государства на добровольные пожертвования белорусов.