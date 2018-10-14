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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Калифорнии на православном кладбище открыли Поклонный крест

(обновлено: 00:04 14.10.2018)
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© РИА Новости / Татьяна ПановаБывшее русское поселение Форт-Росс в Калифорнии. Архивное фотоБывшее русское поселение Форт-Росс в Калифорнии. Архивное фото
© РИА Новости / Татьяна Панова

ФОРТ РОСС (США), 13 окт — РИА Новости. Церемония открытия Поклонного креста на первом православном кладбище Калифорнии в Форте Росс прошла в субботу с участием после РФ Анатолия Антонова и губернатора штата Джерри Брауна, передает корреспондент РИА Новости.

Молодые люди в национальных флагах США и России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Мы очень привержены Форту Росс. Мы привержены партнерству с Россией. Надо признать, что финансирование этого было от штата, но частично оно поступило от российских инвесторов. Я знаю, там в Вашингтоне они сразу пугаются такого. Но мы в Калифорнии верим в культурные различия, мы верим в гостеприимство, мы верим в уважение к нашим предкам", — сказал губернатор Калифорнии.

Браун поблагодарил Антонова, а также постпреда РФ при ООН Василия Небензю и депутата госдумы Ингу Юмашеву, присутствовавших на церемонии.

"У нас тут есть американские политики, есть российские политики. Думаю, это хороший знак. Но не говорите об этом никому в Вашингтоне. Здесь действительно что-то происходит", — добавил он.

"Сохранение памяти об общих вехах истории России и США всегда было важным элементом в создании атмосферы доверия и взаимопонимания. Рассчитываем, что эта работа продолжится вне зависимости от колебаний политической конъюнктуры, будет содействовать развитию двусторонних гуманитарных связей и контактов между людьми", — сказал посол Антонов на церемонии открытия.

Он поблагодарил власти Калифорнии, которые, несмотря на готовность российского стороны профинансировать работы по благоустройству кладбища, взяли это на себя.

Антонов также поблагодарил вождей племени Кашайя-Помо, которое, как и 200 лет назад, живет на этих землях и дало согласие на установку Поклонного креста. Представители этого племени во время церемонии исполнили песню, благословив крест.

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© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Поклонный крест установили на берегу озера, где 5 лет назад упал метеорит
В заключение его освятил Епископ Сиэтлский, викарий Сан-Францисской и Западно-Американской епархий РПЦЗ Феодосий.

Форт Росс был основан в 1812 Российско-американской компанией на Тихоокеанском побережье Калифорнии в 80 километрах от Сан-Франциско для промысла и торговли пушниной. В 1841 году компания продала свою собственность крупному землевладельцу Джону Саттеру.

В настоящее время форт представляет собой исторический парк штата Калифорния, в котором с XIX века сохранился дом последнего русского коменданта Ротчева — объект исторической ценности национального значения.

Расположенное рядом кладбище стало первым православным кладбищем в Калифорнии. Там обнаружена 131 могила, где захоронены не только русские моряки рабочие, крестьяне, но и привезенные с Аляски охотники, рабочие и члены их семей, а также принявшие православие коренные жители. В связи с тем, что там погребены моряки, кладбище получило статус воинского захоронения.

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