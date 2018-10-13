Патриарх Кирилл призвал сохранить единство православной церкви

МИНСК, 13 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется, что православная церковь найдет в себе силы "преодолеть кризисные явления" и сохранить единство.

Предстоятель Русской церкви в субботу прибыл с визитом в Минск. В понедельник патриарх проведет в столице Белоруссии заседание Священного Синода РПЦ.

"Нам предстоит решить очень много важных вопросов, в том числе отреагировать на то, что сегодня происходит в семье поместных православных церквей, и на ту ситуацию, которая складывается на Украине. Я надеюсь, что православная церковь найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, и сохранить свое единство, столь необходимое для духовного возрождения наших народов", — сказал патриарх журналистам по прибытии в аэропорт Минска.

Патриарх подчеркнул, что прибыл в Минск, на близкую его сердцу белорусскую землю, в год 1030-летия Крещения Руси. По его словам, именно "в связи с этим замечательным событием, с празднованием круглой годовщины нашей общей христианской истории", и было принято решение в Минске провести заседание Священного Синода.

"Это первое заседание в истории нашей Церкви на белорусской земле", — уточнил патриарх.

Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.