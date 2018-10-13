МОСКВА, 13 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Неизвестный злоумышленник в ночь на субботу поджег временный деревянный храм в Ухтомке и расположенную рядом воскресную школу, сообщили РИА Новости в Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата со ссылкой на пресс-службу Восточного викариатства.
По информации пресс-службы Восточного викариатства Москвы, сторож, вызвав пожарный расчет, до его прибытия попытался сам потушить возгорание с помощью огнетушителя. На место происшествия также был вызван наряд полиции. Общий ущерб от пожара еще предстоит оценить. Сейчас организованы работы по расчистке территории церкви после пожара, приглашены для помощи добровольцы.
"Мы посмотрели видеокамеры, на них видно, что без десяти четвертого утра на территории появился посторонний человек в маске, с рюкзаком и с двумя бутылками в руках. Он сначала обливал наружные стены деревянного храма и воскресной школы жидкостью из бутылок, потом поджег и где-то без двух минут четыре скрылся с заднего двора… Не пойму, кто это мог быть и по какой причине он это совершил. К нам никто не обращался с претензиями", — сказал настоятель деревянного храма "Умягчение злых сердец" иерей Федор Яновский. Его слова приводит пресс-служба Восточного викариатства.
Временный деревянный храм в честь иконы Божией матери "Умягчение злых сердец" и воскресная школа возведены на участке, выделенном правительством Москвы для строительства каменного храма в честь иконы Божией матери "Споручница грешных" в рамках программы "200 храмов" на улице Камова. Именно в деревянном храме пока совершаются все богослужения. Работы по возведению каменного храма должны завершиться в 2019 году.
В воскресенье, 14 октября, – в праздник Покрова Пресвятой Богородицы — первую литургию в строящемся храме совершит управляющий Восточным викариатством, глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. На богослужение приглашаются все желающие поддержать прихожан, вместе с ними помолиться и "поблагодарить Бога за спасение храма".