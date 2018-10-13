На месте пожара во временном деревянном храме в честь иконы Божией Матери Умягчение злых сердец и воскресной школе в Ухтомке

На месте пожара во временном деревянном храме в честь иконы Божией Матери Умягчение злых сердец и воскресной школе в Ухтомке

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Неизвестный злоумышленник в ночь на субботу поджег временный деревянный храм в Ухтомке и расположенную рядом воскресную школу, сообщили РИА Новости в Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата со ссылкой на пресс-службу Восточного викариатства.

"В ночь с 12 на 13 октября злоумышленник проник на территорию храма в Ухтомке, совершил поджог временного деревянного храма в честь иконы Божией матери "Умягчение злых сердец" и расположенной рядом воскресной школы. Благодаря тому, что сторож вовремя вызвал пожарный расчет, основное здание храма не пострадало, а полностью выгорели два класса воскресной школы и пристройка к церкви", — говорится в поступившем в РИА Новости сообщении синодального отдела.

По информации пресс-службы Восточного викариатства Москвы, сторож, вызвав пожарный расчет, до его прибытия попытался сам потушить возгорание с помощью огнетушителя. На место происшествия также был вызван наряд полиции. Общий ущерб от пожара еще предстоит оценить. Сейчас организованы работы по расчистке территории церкви после пожара, приглашены для помощи добровольцы.

"Мы посмотрели видеокамеры, на них видно, что без десяти четвертого утра на территории появился посторонний человек в маске, с рюкзаком и с двумя бутылками в руках. Он сначала обливал наружные стены деревянного храма и воскресной школы жидкостью из бутылок, потом поджег и где-то без двух минут четыре скрылся с заднего двора… Не пойму, кто это мог быть и по какой причине он это совершил. К нам никто не обращался с претензиями", — сказал настоятель деревянного храма "Умягчение злых сердец" иерей Федор Яновский. Его слова приводит пресс-служба Восточного викариатства.

© Фото : предоставлено пресс-службой Восточного викариатства Москвы На месте пожара во временном деревянном храме в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и воскресной школе в Ухтомке © Фото : предоставлено пресс-службой Восточного викариатства Москвы На месте пожара во временном деревянном храме в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и воскресной школе в Ухтомке

Временный деревянный храм в честь иконы Божией матери "Умягчение злых сердец" и воскресная школа возведены на участке, выделенном правительством Москвы для строительства каменного храма в честь иконы Божией матери "Споручница грешных" в рамках программы "200 храмов" на улице Камова. Именно в деревянном храме пока совершаются все богослужения. Работы по возведению каменного храма должны завершиться в 2019 году.

Нападения на храм в Ухтомке неоднократно совершались в 2014 году. В ночь на 15 января группа людей повредила забор, опрокинула вагончик охраны и вырвала сваи фундамента из земли. На следующий день были разбиты стекла вагончика. А 5 ноября злоумышленник принес к двери храма мешок со стройматериалами и поджег его, однако пожар вовремя был обнаружен и не смог далеко распространиться. С тех пор инцидентов на территории храма не происходило.

В воскресенье, 14 октября, – в праздник Покрова Пресвятой Богородицы — первую литургию в строящемся храме совершит управляющий Восточным викариатством, глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. На богослужение приглашаются все желающие поддержать прихожан, вместе с ними помолиться и "поблагодарить Бога за спасение храма".