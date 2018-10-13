Путин обсудил с Совбезом положение Русской церкви на Украине

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретился с постоянными членами Совета безопасности России и обсудил положение Русской православной церкви на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На совещании также были затронуты вопросы внутрироссийской повестки дня, в частности, касающиеся социальной сферы и экономики. Также обсуждалась международная проблематика, заявил представитель Кремля.

"Состоялся также обмен мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после известного решения Константинопольского патриархата", — добавил он.

В Кремле следят за ситуацией с автокефалией

В Кремле с особым вниманием следят за темой автокефалии на Украине, но государство не может вмешиваться в межцерковный диалог, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Светская власть России, безусловно, не может вмешиваться в межцерковный диалог. Она этого никогда не делала и не будет это делать и далее", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли "светская власть России" реагировать на решение Синода.

Он добавил, что поскольку православие — одна из исповедуемых в России религий, то "то, что происходит в мире православия, являет собой тему для повышенного внимания со стороны государства". "Но о вмешательстве государства в эти процессы речь идти не может", — заключил пресс-секретарь президента.

За расколом стоят США

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что провокации с участием неканонических раскольнических церквей на Украине происходят при прямой публичной поддержке из Вашингтона.

По словам министра, эта провокация задумана с тем, чтобы использовать две неканонические раскольничьи церкви на Украине (Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная церковь), "которые никогда не были признаны ни одной православной церковью, но которые в интересах этой провокации, созвав на днях Священный Синод в Константинополе, патриарх Варфоломей признал каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви".

Ситуация с Украинской церковью

Константинопольский патриархат 11 октября сделал первый шаг к предоставлению украинской церкви автокефалии: Константинополь отменил анафему и все запреты, наложенные РПЦ на глав неканонических украинских церквей. Вселенский патриархат также распорядился восстановить их паству к "общению с Церковью".

В РПЦ заявили, что решение Константинополя нанесет катастрофический вред и затронет судьбы миллионов людей на Украине. Украинская православная церковь, подконтрольная РПЦ, в свою очередь, не исключила разрыва отношений с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея.