На Украине Аваков, Онуфрий и Зоря договорились не допустить вражды

КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и представитель неканонической церковной структуры Евстратий Зоря договорились о координации действий для недопущения религиозной вражды в стране, сообщила в пятницу пресс-служба МВД.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы не допустят провокаций и спекуляций, которые могут возникнуть в связи с заявлением Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии украинской церкви.

"С архиепископом Евстратием и митрополитом Онуфрием обсудили сотрудничество с МВД относительно недопущения любых проявлений религиозной вражды, провокаций и насильственных действий в процессе урегулирования межцерковных отношений", — приводит слова Авакова пресс-служба МВД.

Министр подчеркнул, что задачей МВД будет "обеспечение правопорядка, безопасности и соблюдения свобод верующих независимо от конфессий"

Как, на ваш взгляд, должна ответить РПЦ на решения Константинополя по Украине? Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом

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Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные

РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.