На Украине Аваков, Онуфрий и Зоря договорились не допустить вражды

КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и представитель неканонической церковной структуры Евстратий Зоря договорились о координации действий для недопущения религиозной вражды в стране, сообщила в пятницу пресс-служба МВД.
"С архиепископом Евстратием и митрополитом Онуфрием обсудили сотрудничество с МВД относительно недопущения любых проявлений религиозной вражды, провокаций и насильственных действий в процессе урегулирования межцерковных отношений", — приводит слова Авакова пресс-служба МВД.
Министр подчеркнул, что задачей МВД будет "обеспечение правопорядка, безопасности и соблюдения свобод верующих независимо от конфессий"
52.1%Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом
20.7%Нужно дождаться окончательного решения вопроса с автокефалией
13.1%РПЦ должна пытаться решить спор дипломатическими методами
14.1%Не слежу за ситуацией
РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.