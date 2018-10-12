Якушев: за спиной патриарха Варфоломея стоят враждебные России силы

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Вопрос о предоставлении автокефалии церкви на Украине является частью программы определенных зарубежных кругов по нанесению мощного геополитического удара по России, считает вице-президент Фонда святителя Василия Великого, историк-востоковед, кандидат исторических наук Михаил Якушев.

"За спиной патриарха Константинопольского стоят политические силы, враждебные Российскому государству, которые четко понимают, что для того, чтобы ослабить его, надо сейчас нанести удар по Церкви… Попробуйте увидеть контекст: вы увидите Олимпиаду, допинг-скандалы, Критский собор — это тоже этап большого пути по подрыву устоев Русской православной церкви и нанесению мощного удара по России. Когда видишь, что происходит, тогда лучше начинаешь понимать, что все это не случайно", — сказал Якушев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его данным, украинские спецслужбы сейчас обращают внимание на то, "кто будет переходить (в создаваемую Константинополем структуру – ред.), кто благонадежный, а кто неблагонадежный". Приехавшие на Украину экзархи Константинопольского патриарха, по оценке эксперта, являются "русофобами и западенцами". Спецпредставитель США по вопросам вероисповеданий, добавил он, также приезжал на Украину и "подогревал ситуацию", влезая в церковные дела.

"А потом будет решаться вопрос, что делать с Украинской православной церковью. Она будет признана "агентом", она, может быть, будет признана вообще неканонической, как Компартия на Украине. Грядут очень страшные события, и можно предположить, что без крови здесь не обойдется, как и на Донбассе", — сказал Якушев.

"Но, повторяю, после этой грозы и бури все-таки должно наступить какое-то просветление, я верю, что люди все-таки опомнятся и покаются", — добавил эксперт.

Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.