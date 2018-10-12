Глава Абхазской православной церкви осудил Варфоломея за его решения

СУХУМ, 12 окт – РИА Новости. Решение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию церкви на Украине является неразумным и инспирированным американцами и европейцами, заявил РИА Новости предстоятель Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплиаа.

"Православная церковь одна, и правила, существующие в православном мире, предназначены всем. Тот, кто рукополагал этих отступников, кто давал им анафему (то есть РПЦ, — ред.) они вправе решать, прощать их или нет. А чтобы прощать, нужно покаяние. Покаянного письма нет. Как мог снять с него анафему Варфоломей, который никакого отношения к нему не имеет? Это и есть вторжение в каноническую территорию РПЦ. Налицо грубое нарушение канонических, апостольских постановлений. Константинополь взял на себя такой неразумный подход к православному решению", — заявил РИА Новости отец Виссарион.

По его мнению, за решением патриарха Варфоломея стоят светские власти Украины, а также поддерживающие их США и Евросоюз.

"Константинополь еще раз показал, как первый Рим пал на бесчестье и захвате чужих территорий, так и Византия пала. То, что делает Варфоломей — это поддержка американцев-агрессоров, поддержка европейских отступников-протестантов. Им необходимо, чтобы славяне были не вместе", — считает предстоятель Абхазской православной церкви.

Глава Абхазской церкви считает, что вопросы, вязанные с церковью и религией должны решать те, кто имеет на это каноническое право. "Варфоломей занимается тем, где что плохо лежит, он собирает этих отступников православной церкви. Это было в истории. Но никаких канонических прав у него на это нету. Он совершает это гнусно. Если возникает какой-то вопрос в церковной ситуации, это решать должны канонические люди, которые находятся в УПЦ. Ведь Россия не лишает Украину автономии", — напомнил он.

Как, на ваш взгляд, должна ответить РПЦ на решения Константинополя по Украине? Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом

Нужно дождаться окончательного решения вопроса с автокефалией

РПЦ должна пытаться решить спор дипломатическими методами

Не слежу за ситуацией Результаты 52.2% Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом

20.8% Нужно дождаться окончательного решения вопроса с автокефалией

13.0% РПЦ должна пытаться решить спор дипломатическими методами

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В этом конфликте Абхазия поддерживает Москву и патриарха Кирилла, заявил Виссарион Аплиаа.

"Мы, абхазцы, говорим о Кирилле как о великом господине, отце-защитнике от грузинской агрессии. Грузинская агрессия сопровождалась такими же грубыми нарушениями канона. Мы не можем просвещаться на грузинском языке. Мы защищаем правду православную, а правда — на стороне России… Москва держится православному каноническому преданию", — заявил он.

В сложившейся ситуации православным остается только молиться, чтобы на Украине не возникло гражданского противостояния.

"Все эти отступления не являются православными поступками. Очень-очень больно, что им надо столкнуть людей. Но кто сталкивает людей? Это власть светская делает. Россия всегда была сторонником того, чтобы не было гражданского столкновения. Одни купленные, другие обманутые. Здесь надо молиться, чтобы не было гражданского противостояния. Это самое главное", — считает лидер абхазских православных.

Спор между Москвой и Константинополем

Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.

Абхазская православная церковь

Контроль над регионом и верующими Абхазии Грузинская православная церковь утратила вследствие грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Тогда большая часть грузинского духовенства по политическим причинам вынуждена была покинуть территорию Абхазии. Духовную жизнь региона стала восстанавливать небольшая группа местных приходских священников. Они составили епархиальный совет и избрали временно управляющим Сухумо-Абхазской епархии иерея Виссариона Аплиаа. Тогда же при поддержке Русской церкви несколько абхазов получили духовное образование и были рукоположены в священнический сан.

В 2009 году Виссарион Аплиаа зарегистрировал новую церковную структуру — Абхазскую Православную Церковь с неурегулированным самопровозглашенным автономным статусом. Незадолго до этого он просил Московского, Грузинского и других православных патриархов восстановить Абхазскую Православную Церковь, прекратившую свое существование в 1795 году. Несмотря на то, что предстоятели отказали ему в этой просьбе, Абхазская православная церковь была официально зарегистрирована.