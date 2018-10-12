Глава Абхазской православной церкви осудил Варфоломея за его решения

СУХУМ, 12 окт – РИА Новости. Решение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию церкви на Украине является неразумным и инспирированным американцами и европейцами, заявил РИА Новости предстоятель Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплиаа.
По его мнению, за решением патриарха Варфоломея стоят светские власти Украины, а также поддерживающие их США и Евросоюз.
"Константинополь еще раз показал, как первый Рим пал на бесчестье и захвате чужих территорий, так и Византия пала. То, что делает Варфоломей — это поддержка американцев-агрессоров, поддержка европейских отступников-протестантов. Им необходимо, чтобы славяне были не вместе", — считает предстоятель Абхазской православной церкви.
Глава Абхазской церкви считает, что вопросы, вязанные с церковью и религией должны решать те, кто имеет на это каноническое право. "Варфоломей занимается тем, где что плохо лежит, он собирает этих отступников православной церкви. Это было в истории. Но никаких канонических прав у него на это нету. Он совершает это гнусно. Если возникает какой-то вопрос в церковной ситуации, это решать должны канонические люди, которые находятся в УПЦ. Ведь Россия не лишает Украину автономии", — напомнил он.
52.2%Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом
20.8%Нужно дождаться окончательного решения вопроса с автокефалией
13.0%РПЦ должна пытаться решить спор дипломатическими методами
14.0%Не слежу за ситуацией
"Мы, абхазцы, говорим о Кирилле как о великом господине, отце-защитнике от грузинской агрессии. Грузинская агрессия сопровождалась такими же грубыми нарушениями канона. Мы не можем просвещаться на грузинском языке. Мы защищаем правду православную, а правда — на стороне России… Москва держится православному каноническому преданию", — заявил он.
В сложившейся ситуации православным остается только молиться, чтобы на Украине не возникло гражданского противостояния.
"Все эти отступления не являются православными поступками. Очень-очень больно, что им надо столкнуть людей. Но кто сталкивает людей? Это власть светская делает. Россия всегда была сторонником того, чтобы не было гражданского столкновения. Одни купленные, другие обманутые. Здесь надо молиться, чтобы не было гражданского противостояния. Это самое главное", — считает лидер абхазских православных.
Спор между Москвой и Константинополем
В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.
Абхазская православная церковь
В 2009 году Виссарион Аплиаа зарегистрировал новую церковную структуру — Абхазскую Православную Церковь с неурегулированным самопровозглашенным автономным статусом. Незадолго до этого он просил Московского, Грузинского и других православных патриархов восстановить Абхазскую Православную Церковь, прекратившую свое существование в 1795 году. Несмотря на то, что предстоятели отказали ему в этой просьбе, Абхазская православная церковь была официально зарегистрирована.