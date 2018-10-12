В РПЦ назвали заявления главы МИД Украины об УПЦ "призывом к репрессиям"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Московском патриархате назвали "фактически призывом к репрессиям" против канонической Украинской православной церкви заявления главы МИД Украины Павла Климкина о том, что УПЦ "вообще нечего делать" на территории страны.
"Министр иностранных дел Украины фактически призывает к репрессиям против Украинской православной церкви. Причем делает это публично", — написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В свою очередь в самой Украинской православной церкви заметили, что, трактуя церковно-исторические события, "министр позволяет себе целый ряд обвинений в адрес конфессии, которая объединяет украинцев, живущих на всех просторах нашего государства".
51.8%Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом
21.2%Нужно дождаться окончательного решения вопроса с автокефалией
12.7%РПЦ должна пытаться решить спор дипломатическими методами
14.3%Не слежу за ситуацией
Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные Русской церковью на главу неканонической церкви Филарета Денисенко. Лидер еще одной раскольнической структуры на Украине, Макарий Малетич, и их с Денисенко последователи "восстановлены до их иерархического или священнического звания", а их паства "восстановлена к общению с церковью".
Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, которое давало право патриарху Московскому назначать митрополита Киевского.
Кроме того, Синод Константинопольской православной церкви принял решение "восстановить немедленно ставропигию вселенского патриарха в Киеве, одну из его многих ставропигий в Украине, которые там всегда существовали". Ставропигия – это представительство, непосредственно подчиненное константинопольскому патриарху.