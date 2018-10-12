В Кремле пообещали принять меры в случае гонений против УПЦ на Украине

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия предпримет политико-дипломатические шаги в случае гонений против Украинской православной церкви, входящей в состав Московского патриархата, со стороны радикалов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В случае, если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия защищает интересы русскоговорящих, то так же, и об этом неоднократно говорил (президент РФ Владимир) Путин, Россия будет защищать интересы православных. Это абсолютно обоснованная и абсолютно понятная позиция", — сказал Песков, комментируя сообщения о том, что радикальные украинские группировки анонсировали проведение рейдерских захватов и нападения на церкви Московского патриархата.

При этом Россия будет реагировать на соответствующие действия, "исключительно политико-дипломатическими способами", — уточнил он.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата и объединяет наибольшее число верующих в стране, и непризнанные мировым православием церковные структуры — созданный в 1990-е годы Киевский патриархат и возникшая в 1917 году Украинская автокефальная православная церковь. Нынешние украинские власти настаивают на признании независимости Украинской церкви от Московского патриархата.

Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур на Украине — самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко, преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и Макария Малетича (Украинская автокефальная православная церковь). Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.