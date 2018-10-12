В Кремле обеспокоены решением Константинополя по автокефалии на Украине

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Кремле обеспокоены решением синода Константинопольского патриархата по автокефалии на Украине и разделяют озабоченность Русской православной церкви на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно ранее говорили, что мы крайне озабочены тем, что планировалось предпринять шаги, способные внести раскол в православный мир. Мы весьма обеспокоены тем, что эти решения были приняты, потому что действительно в данном случае можно полностью разделить ту обеспокоенность, которая высказывалась со стороны РПЦ", — сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают решение Синода и разделяют ли точку зрения РПЦ на этот счет.

Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур на Украине — самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко, преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и Макария Малетича (Украинская автокефальная православная церковь). Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.