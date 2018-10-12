Наместник Киево-Печерской лавры просит верующих 14 октября быть в монастыре

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел попросил верующих прийти на весь день и молитвенно поддержать обитель в праздник Покрова Божией Матери 14 октября, когда радикалы угрожали захватить лавру, сообщает в пятницу сайт Украинской православной церкви.

Ранее митрополит Павел заявил о поступающих угрозах со стороны радикалов захватить 14 октября лавру и устроить провокации в отношении других храмов и монастырей, находящихся в ведении канонической Украинской православной церкви. Он призвал верующих усилить молитвы о сохранении православных святынь.

"Прийти в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру и молитвенно поддержать обитель в праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) пригласил верующих ее наместник по окончании литургии в Трапезной церкви в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских… Речь идет об участии в праздничной литургии в одном из храмов обители. Также владыка-наместник просил, по возможности, быть в лавре целый день", — говорится в сообщении.

Божественные литургии в воскресенье будут совершены в восьми храмах монастыря.

Ситуация вокруг УПЦ обострилась после заявлений Константинопольского патриархата о начале подготовке "украинской автокефалии".

Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур на Украине — самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко, преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и Макария Малетича (Украинская автокефальная православная церковь). Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.