УПЦ не будет участвовать в соборе по объединению церквей

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) не собирается принимать участие в соборе по объединению церквей, который инициирует неканоническая церковь на Украине после начала процедуры автокефалии Константинопольской церковью, заявил РИА Новости в пятницу председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).

Ранее неканоническая церковная структура призвала церкви на Украине приступить к подготовке объединительного собора, на котором планируется принять решение о церковном единстве и выбрать главу единой поместной церкви,

"Мы не собираемся принимать участие",- заявил Климент, отвечая на вопрос, намерена ли УПЦ принимать участие в Объединительном соборе. При этом подробностей он не сообщил.

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Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур на Украине — самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко, преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и Макария Малетича (Украинская автокефальная православная церковь). Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.