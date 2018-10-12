УПЦ не будет участвовать в соборе по объединению церквей

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) не собирается принимать участие в соборе по объединению церквей, который инициирует неканоническая церковь на Украине после начала процедуры автокефалии Константинопольской церковью, заявил РИА Новости в пятницу председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).
"Мы не собираемся принимать участие",- заявил Климент, отвечая на вопрос, намерена ли УПЦ принимать участие в Объединительном соборе. При этом подробностей он не сообщил.
51.4%Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом
21.5%Нужно дождаться окончательного решения вопроса с автокефалией
12.4%РПЦ должна пытаться решить спор дипломатическими методами
14.7%Не слежу за ситуацией
В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.