Американский митрополит прокомментировал решение Константинополя по Украине

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Решение Константинопольского патриархата о реабилитации лидеров раскольнических церковных организаций на Украине и их последователей будет отвергнуто другими православными церквями, сообщил РИА Новости бывший предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен).

Всего в мире 15 поместных православных церквей, Православная церковь в Америке — одна из них.

"Почти 400 лет Киевская митрополия была частью Московской церкви, и Константинополь пытается это отозвать. Я уверен, что это будет отвергнуто другими церквями", — сказал Иона.

По его мнению, это решение нарушает православные каноны и является "прямым вмешательством в жизнь Русской православно церкви". Он также заявил, что такой шаг может привести к еще большему разделению между Московским и Константинопольским патриархатами.

Ранее в четверг синод Константинопольского патриархата официально объявил о решении "восстановить" свое подворье в Киеве, принять в общение лидеров раскольнических церковных структур на Украине и отозвать решение Константинополя 1686 года о передаче патриарху Московскому права рукополагать митрополитов Киевских.