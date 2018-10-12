Константинополь противопоставил себя православию, заявили в РПЦ

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Константинопольский патриархат, вторгшийся на каноническую территорию Русской церкви, противопоставляет себя всему остальному православию, заявил в эфире телеканала "Россия-24" пресс-секретарь патриарха Московского Кирилла священник Александр Волков.

Ранее в четверг синод Константинопольского патриархата официально объявил о решении "восстановить" свое подворье в Киеве, принять в общение лидеров раскольнических церковных структур на Украине и отозвать решение Константинополя 1686 года о передаче патриарху Московскому права рукополагать митрополитов Киевских.

"Константинопольский патриархат противопоставляет себя всему мировому православию", — сказал Волков.

По его словам, после последних шагов Константинопольского патриархата другие поместные церкви понимают, "что так же поступят при другой политической необходимости и с ними".