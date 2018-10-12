В РПЦ заявили о "легализации раскола" Вселенским патриархатом

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Синод Константинопольского патриархата принял в минувший четверг "катастрофические решения для себя и для мирового православия, которые можно назвать "легализацией раскола", заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

"Фактически можно назвать то, что сегодня было принято на Синоде Константинопольской церкви, легализацией раскола ", — сказал Волков в эфире телеканала "Спас".

"Полшага до катастрофы"

Патриарх Варфоломей своим признанием раскольников "перешел красную линию", заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Мы говорим о том, что эти сегодняшние неканонические решения Константинопольского патриархата касаются судеб миллионов людей, миллионов верующих прежде всего на Украине и вообще православного мира, поскольку это попытка подрыва основ канонического строя всего православия", — заявил священник.

Он отметил, что православные верующие сейчас "в полушаге от каких-то чрезвычайно, как минимум, драматических последствий". Это — "совершенно очевидно", добавил Легойда.

Беспрецедентные в истории вмешательства

Решения синода Константинопольского патриархата по Украине стали беспрецедентным в истории вмешательством одной поместной церкви в дела другой, заявил в эфире телеканала "Россия-24" Александр Волков.

"Не было ни одного прецедента в мировой истории, чтобы Константинополь так нагло и агрессивно вмешивался в дела другой православной церкви", — сказал он.

Священник также пояснил, что все поместные церкви равны между собой.

В четверг, 11 октября, синод Вселенского патриархата принял решение снять анафему с самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко и Макария Малетича (Украинская автокефальная православная церковь), которая была наложена РПЦ. Кроме того, члены синода приняли решение предоставить обеим церквям статус каноничных.

Украинский лидер Петр Порошенко подчеркнул, что Вселенский патриархат принял решение создать на Украине единую поместную церковь. Глава государства считает, что таким образом Киев добился получения собственной независимой церкви.

Попытки создать поместную православную церковь, независимую от Московского патриархата, украинские власти предпринимают с 1991 года. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти активизировали кампанию за автокефалию.

В стране в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также две непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь.