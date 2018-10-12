МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Синод Константинопольского патриархата объявил в четверг о реабилитации лидеров раскольнических церковных организаций на Украине, об отмене своего решения 1686 года передать московскому патриарху управление киевской митрополией и о подготовке к созданию на Украине автокефальной структуры. В Русской церкви в ответ заявили, что Константинополь перешел красную черту и его решения будут иметь катастрофические последствия и для него самого, и для всего православного мира. В Киеве решения Константинополя встретили с воодушевлением.

Синод Константинопольского патриархата заседал 9-11 октября в Стамбуле. На нем, в частности, выступили с докладами два экзарха, назначенные ранее патриархом Константинопольским Варфоломеем в Киев.

Решения Синода

"Подтвердить уже принятое решение о том, что Вселенский (Константинопольский) патриархат приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины", — говорится в итоговом заявлении константинопольского синода.

Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные Русской церковью на Филарета Денисенко — главу неканонической православной церкви самопровозглашенного "Киевского патриархата". Филарет, лидер еще одной раскольнической структуры – Украинской автокефальной православной церкви — Макарий Малетич и их последователи "восстановлены до их иерархического или священнического звания", а их паства "восстановлена к общению с Церковью".

Кроме того, Константинопольская церковь отменила свой указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату, дававший, в том числе о праве Москвы назначать киевского митрополита. "Аннулировать обязательство в синодальном письме 1686 года, выданном в связи с обстоятельствами того времени, которое путем икономии (смягчения канонов) давало право московскому патриарху назначать митрополита Киевского", — говорится в заключении синода.

Синод Константинопольской православной церкви опубликовал в четверг и решение "восстановить немедленно ставропигию вселенского патриарха в Киеве, одну из его многих ставропигий в Украине, которые там всегда существовали". Ставропигия – это представительство, непосредственно подчиненное константинопольскому патриарху.

Ответ Русской церкви

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявил о том, что синод Константинопольской церкви принял "катастрофические решения", которые можно назвать "легализацией раскола". Эти действия, по его словам, представляют собой полный разрыв с церковной традицией и канонами.

"Константинопольский патриархат не остановился в своих решениях, не одумался, и все те многочисленные голоса, которые были слышны очень громко со всех сторон мирового православия, к сожалению, не были услышаны в Стамбуле. И сегодня Константинопольский патриархат принимает катастрофические решения – в первую очередь, для себя, и вообще для всего мирового православия… Как мы видим, Константинопольский патриархат уже перешел красную черту", — сказал Волков.

По его мнению, эти действия, в первую очередь, нанесут "катастрофический вред" миллионам православных верующих на Украине, "потому что сейчас начнется что-то страшное".

Снятие Константинополем анафемы с Филарета и восстановление в правах Макария также совершенно абсурдно, добавил пресс-секретарь патриарха. "Эти люди были церковью осуждены, и это осуждение приняло все мировое православие, в том числе Константинопольский патриархат. И теперь для того, чтобы эти люди стали рукопожатными для Константинополя, их руку Константинополь сначала вытирает салфеткой, а затем будет ее жать", — сказал Волков.

Как считают в Русской церкви, именно этих людей Константинополь рассматривает "в качестве своих визави на Украине", с которыми "дальше будет иметь дело на пути создания новой церковной структуры".

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в свою очередь заявил, что Константинополь совершил "беспрецедентное антиканоническое действие", вступив в общение с раскольниками и с отлученным от церкви. По словам Легойды, речь идет о "попытке разрушения основ православного канонического строя".

А зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов, комментируя решение Константинопольской церкви создать в Киеве собственную ставропигию, назвал это "незаконным вторжением на каноническую территорию Украинской православной церкви".

Окончательную оценку последним действиям Константинопольского патриархата даст священный синод Русской православной церкви, который состоится 15 октября в Минске.

Реакция на Украине

Резко высказались относительно решений Константинопольского патриархата и в Украинской православной церкви. Там не исключают разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на самого патриарха Варфоломея I.

"Когда документы получим, будем определяться. Понятно, что это беззаконие. А как реагировать, решит предстоятель нашей церкви и священный синод… Братские церкви должны разобраться, вынести свое решение. Они же (константинопольские патриархи) впадали не один раз в ересь. Патриарх не обладает статусом безгрешности. Ясно, что это глубоко враждебный акт по отношению к церкви", — сказал РИА Новости глава пресс-службы Украинской церкви Василий Анисимов.

Глава неканонической церкви на Украине Филарет, с которого Константинополь снял анафему, несмотря на то что не он ее налагал, приветствовал решение константинопольского синода. Он пообещал, что процесс объединения церквей на Украине будет очень быстрым и учредительный собор планируется созвать в ближайшее время.

"Мы договоримся, когда мы созовем собор. Я так планирую созвать его в ближайшее время. Кто захочет, будет принимать участие в этом объединительном соборе, а кто не захочет — того не будет в этой единой украинской православной церкви… Но томос (документ) об автокефалии украинской церкви мы получим от вселенского патриарха", — сказал Филарет в четверг.

При этом он заверил, что после получения автокефалии в стране смогут существовать и другие церкви, в том числе "российская". То же самое пообещал президент Украины Петр Порошенко.

"Украина будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая будет сохранять единство с российской православной церковью", — сказал Порошенко в специальном видеообращении. Он также пообещал защитить права тех священников и верующих Украинской православной церкви, "которые добровольно решат выйти из-под Москвы".

"Решение о предоставлении автокефалии уже принято", — заявил украинский президент.

Урок византийской политики: томос привел в плен

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что решение синода Константинопольского патриархата демонстрирует урок "византийской политики", от которой никто не выигрывает и благодаря которой "Византийской империи уже 600 лет как не существует".

По мнению Бортника, реализуя принятые сейчас решения, Константинопольский патриархат получит право на все храмы неканонических церквей на Украине, а Филарет и Макарий фактически лишатся своих церквей.

"Под громкие аплодисменты возбужденной толпы не дать томос, но провозгласить ставропигию над Киевом — право собственности на монастыри и храмы всех православных конфессий КП и УАПЦ — пошли за томосом и попали в плен. Де-факто похоже на создание экзархата. Бросить печенюшки "снятия анафемы", при этом лишив обоих "патриархов" сана, их церкви — самостоятельности, и стравив в борьбе за престол на неопределенное время", — сказал эксперт.