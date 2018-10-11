РПЦ не признает снятие анафемы и возврат сана киевским раскольникам

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Решение Константинопольского патриархата о снятии анафемы с главы раскольничьей Украинской православной церкви так называемого "Киевского патриархата" Филарета Денисенко и о восстановлении в сане и правах главы раскольничьей Украинской автокефальной православной церкви Макария Малетича, а также их последователей — не может быть признано, поскольку противоречит нормам церковного строя, заявил РИА Новости зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Решение синода Константинопольского патриархата заключает в себе грубое противоречие с основополагающими каноническими нормами церковного строя – и как таковое не может быть признано действительным", — сказал Балашов РИА Новости в ответ на вопрос, меняет ли этот шаг Константинополя положение двух упомянутых лиц и структур в православном мире или они остаются неканоническими для всех других поместных православных церквей мира, помимо Константинопольской.

Балашов подчеркнул, что полную "каноническую оценку сегодняшним деяниям синода Константинопольского патриархата" даст синод Русской православной церкви на ближайшем своем заседании 15 октября в Минске.

Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко, преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и возврате сана Макарию Малетичу (Украинская автокефальная православная церковь). Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.