В РПЦ назвали решение Синода Константинополя легализацией раскола

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Синод Константинопольского патриархата принял в четверг "катастрофические решения для себя и для мирового православия, которые можно назвать "легализацией раскола", заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

"Фактически можно назвать то, что сегодня было принято на Синоде Константинопольской церкви, легализацией раскола. Мы отчетливо, совершенно точно видим, что Константинопольский патриархат не остановился в своих решениях, не одумался, и все те многочисленные голоса, которые были слышны очень громко со всех сторон мирового православия, к сожалению, не были услышаны в Стамбуле. И сегодня Константинопольский патриархат принимает катастрофические решения – в первую очередь, для себя, и вообще для всего мирового православия", — сказал Волков в эфире телеканала "Спас".

"Как мы видим, Константинопольский патриархат уже перешел красную черту", — добавил он.

Синод Константинопольского патриархата ранее подтвердил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.