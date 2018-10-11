В УПЦ заявили, что не знают о снятии анафемы с Филарета и Макария

КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. У Украинской православной церкви нет данных о решении Синода Вселенского патриархата об удовлетворении апелляций на анафему главы неканонической церкви на Украине Филарета и митрополита Макария, заявил РИА Новости глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов.
"У меня нет никаких данных", — сказал Анисимов.
Он добавил, что пока официально не подтверждена информация и о признании Константинополем незаконной "аннексии" киевской митрополии русской церковью в 1686 году. "Это очень особенное решение было бы", — отметил Анисимов, назвав решение об отмене присоединения, которое состоялось 300 лет назад, "бредом".
Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.
Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.