Причин предоставлять автокефалию Украине нет, заявил митрополит Иларион

АСТАНА, 11 окт — РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что нет причин для того, чтобы кому-то на Украине предоставлять автокефалию, это желание гражданских властей.

Комментируя этот вопрос журналистам, он отметил, что "даже те раскольнические группы, которые могут стать основой новой автокефальной церкви, пока не объединились между собой, и они не выразили какого-то ясного понимания того, какой должна быть эта автокефалия".

"Например, лидер раскольников филарет Денисенко он на три недели уехал в США и даже не принял этих экзархов Константинополя. Это свидетельствует о том, что почвы для того, чтобы кому-то предоставлять автокефалию, на сегодня на Украине нет. Этого очень желают украинские гражданские власти, но автокефалия это чисто церковный термин", — сказал митрополит журналистам на полях шестого Съедает лидеров мировых и традиционных религий, который проходит в столице Казахстана.

Он отметит, что "автокефалия никогда не предоставляется гражданским властям".

"Украина как государство уже давно автокефальна, это независимое государство, но статус церкви должен определяться самой церковью, а сегодня большинство православных верующих Украины, принадлежащих украинской православной церкви, не хотят никакой автокефалии, не просят об автокефалии и не примут ее", — сказал он.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.