Причин предоставлять автокефалию Украине нет, заявил митрополит Иларион

АСТАНА, 11 окт — РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что нет причин для того, чтобы кому-то на Украине предоставлять автокефалию, это желание гражданских властей.
"Например, лидер раскольников филарет Денисенко он на три недели уехал в США и даже не принял этих экзархов Константинополя. Это свидетельствует о том, что почвы для того, чтобы кому-то предоставлять автокефалию, на сегодня на Украине нет. Этого очень желают украинские гражданские власти, но автокефалия это чисто церковный термин", — сказал митрополит журналистам на полях шестого Съедает лидеров мировых и традиционных религий, который проходит в столице Казахстана.
Он отметит, что "автокефалия никогда не предоставляется гражданским властям".
"Украина как государство уже давно автокефальна, это независимое государство, но статус церкви должен определяться самой церковью, а сегодня большинство православных верующих Украины, принадлежащих украинской православной церкви, не хотят никакой автокефалии, не просят об автокефалии и не примут ее", — сказал он.
Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.
Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.