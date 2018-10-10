Глава Совета муфтиев России опроверг данные о притеснении мусульман в Китае

АСТАНА, 10 окт — РИА Новости. Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин не подтвердил сообщения СМИ о притеснении мусульманских общин властями в Китае, заявив со ссылкой на представителей самих общин, что последователи ислама не чувствуют какой-либо дискриминации, в том числе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

На брифинге во время VI съезда лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане один из журналистов спросил муфтия Гайнутдина, какова позиция мировой и российской уммы в отношении сообщений о притеснениях мусульман Китая.

"Я знаю китайскую умму, не раз бывал в Китайской народной республике, посещал регионы, где компактно проживают наши братья-мусульмане. И по их данным, которые они нам дают — в своих выступлениях, в наших отдельных встречах и переговорах, мы видим, что Ассоциация мусульман Китая, которая объединяет всех мусульман, — они не чувствуют себя притесненными. Они не ощущают, что есть какая-то дискриминация со стороны правительства Китая", — сказал Гайнутдин.

Он напомнил, что в 2008 году был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между российскими мусульманами и исламской ассоциацией Китая. "В 2014-2015 годах мы пролонгировали наш договор и ведем последовательную работу на основе нашего меморандума. Проводим постоянно совместные мероприятия, международные конференции", — рассказал глава СМР. При этом правительство КНР, подчеркнул он, способствует успешному диалогу и сотрудничеству между мусульманами России и Китая.

Так, первая подобная конференция была проведена несколько лет назад в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, на ней присутствовали как государственные деятели, так и мусульманские лидеры Китая и других стран. "Во время этой конференции я имел возможность посетить мусульманские общины уйгур, казахов, татар, узбеков, посетить татарскую мечеть в Урумчи, и интересовался положением мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном округе — у имамов, у рядовых верующих, у актива мусульманских общин", — сообщил Гайнутдин.

Второй подобный форум с участием мусульман из Китая и еще целого ряда стран так называемого "Шелкового пути" (стран СНГ, Прибалтики и других) состоялся в Татарстане, а третий, в сентябре этого года, был проведен в Бишкеке (Киргизия), и также в нем приняли участие гости из КНР.

"И на этом съезде тоже наши братья участвуют. С их стороны никаких жалоб мы не слышим, и четвертую конференцию "Духовный шелковый путь" мы будем проводить в Астане по приглашению муфтия республики Казахстан и правительства Казахстана. Эта конференция также будет организована с участием китайских мусульман", — заключил глава Совета муфтиев.

В сентябре официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт выразила обеспокоенность ситуацией с правами мусульман в Китае. Это произошло после того, как газета New York Times со ссылкой на неназванных должностных лиц США сообщила, что администрация США рассматривает вопрос о введении санкций против китайских высокопоставленных должностных лиц и компаний на фоне сообщений о "перевоспитательных лагерях" для мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Науэрт в свою очередь сообщила, что США "глубоко обеспокоены нападками не только на уйгуров, казахов, но и других мусульман в этом регионе Китая", и что "есть заслуживающие доверия сообщения о том, что многие тысячи были задержаны в центрах содержания под стражей с апреля 2017 года". По словам представителя Госдепа, такие притеснения этнических и религиозных меньшинств могут вызывать радикализацию среди них.