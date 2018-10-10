Глава Совета муфтиев России опроверг данные о притеснении мусульман в Китае

АСТАНА, 10 окт — РИА Новости. Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин не подтвердил сообщения СМИ о притеснении мусульманских общин властями в Китае, заявив со ссылкой на представителей самих общин, что последователи ислама не чувствуют какой-либо дискриминации, в том числе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
"Я знаю китайскую умму, не раз бывал в Китайской народной республике, посещал регионы, где компактно проживают наши братья-мусульмане. И по их данным, которые они нам дают — в своих выступлениях, в наших отдельных встречах и переговорах, мы видим, что Ассоциация мусульман Китая, которая объединяет всех мусульман, — они не чувствуют себя притесненными. Они не ощущают, что есть какая-то дискриминация со стороны правительства Китая", — сказал Гайнутдин.
Он напомнил, что в 2008 году был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между российскими мусульманами и исламской ассоциацией Китая. "В 2014-2015 годах мы пролонгировали наш договор и ведем последовательную работу на основе нашего меморандума. Проводим постоянно совместные мероприятия, международные конференции", — рассказал глава СМР. При этом правительство КНР, подчеркнул он, способствует успешному диалогу и сотрудничеству между мусульманами России и Китая.
Второй подобный форум с участием мусульман из Китая и еще целого ряда стран так называемого "Шелкового пути" (стран СНГ, Прибалтики и других) состоялся в Татарстане, а третий, в сентябре этого года, был проведен в Бишкеке (Киргизия), и также в нем приняли участие гости из КНР.
"И на этом съезде тоже наши братья участвуют. С их стороны никаких жалоб мы не слышим, и четвертую конференцию "Духовный шелковый путь" мы будем проводить в Астане по приглашению муфтия республики Казахстан и правительства Казахстана. Эта конференция также будет организована с участием китайских мусульман", — заключил глава Совета муфтиев.
Науэрт в свою очередь сообщила, что США "глубоко обеспокоены нападками не только на уйгуров, казахов, но и других мусульман в этом регионе Китая", и что "есть заслуживающие доверия сообщения о том, что многие тысячи были задержаны в центрах содержания под стражей с апреля 2017 года". По словам представителя Госдепа, такие притеснения этнических и религиозных меньшинств могут вызывать радикализацию среди них.