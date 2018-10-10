Глава Сербии призвал духовных лидеров защитить храмы в Косово от вандалов

АСТАНА, 10 окт — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на религиозном саммите в Казахстане обратился к духовным лидерам со всего мира с просьбой помочь защитить православные храмы и монастыри в Косово от посягательств вандалов.

"Мы обращаемся ко всем вам, религиозным лидерам, с просьбой помочь нам в защите православных церквей и монастырей в Косово, которые постоянно испытывают угрозу со стороны тех, кто не верит в цивилизацию, в цивилизационное и культурное наследие", — сказал Вучич, выступая на VI съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

Сербский лидер также отметил, что сегодня религиозные идеи и ценности "бессовестно используются" определенными силами в своих интересах — "для политических и геополитических целей, или же, наоборот, полностью игнорируются".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.