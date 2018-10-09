В Киеве задумались о совпадении пожара в арсенале с обсуждением автокефалии

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что пожар на арсенале в Черниговской области мог быть организован с целью не допустить предоставления Украине автокефалии, но не смог объяснить, как взрывы на военном складе могли бы этому помешать.

"Хотелось бы думать, что возможная диверсия на военных складах на Черниговщине и начало рассмотрения святым синодом в Стамбуле вопроса о предоставлении автокефалии для Украинской церкви совпали случайно. Однако всем понятно, что Кремль готов на все, чтобы не допустить томоса", — написал Кириленко в своем аккаунте в Twitter.

В Стамбуле во вторник началось заседание синода Константинопольской церкви, на котором, возможно, будет рассматриваться вопрос о предоставлении автокефалии украинской церкви.

Во вторник ночью на военном складе в Черниговской области произошел взрыв, начался пожар. Власти проводят эвакуацию. Пострадавших нет. Число хранящихся на складе боеприпасов не называется. По данным украинских СМИ, этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

Ранее Киев не раз заявлял, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.