Ким Чен Ын пригласил в Пхеньян папу римского, заявили в Южной Корее

ТОКИО, 9 окт — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил в Пхеньян папу римского Франциска, сообщил во вторник на брифинге в Сеуле официальный представитель южнокорейской президентской администрации Ким Ый Гём.

По его словам, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время предстоящего визита в Европу передаст папе римскому приглашение от Ким Чен Ына.

"Если папа римский посетит Пхеньян, мы будем горячо его приветствовать", — приводит слова Ким Чен Ына представитель южнокорейского президента, чей брифинг в записи доступен на сайте его администрации.

Как сказал Ким Ый Гём, во время недавнего визита Мун Чжэ Ина в Пхеньян и посещения им вместе с Ким Чен Ыном священной для корейцев горы Пэктусан глава южнокорейской католической церкви Ким Хи Чжун обещал передать папе римскому, что "Юг и Север (Кореи) движутся в сторону примирения и мира". Ким Чен Ын со своей стороны попросил обязательно это передать.

Мун Чжэ Ин посетит на следующей неделе несколько европейских стран и побывает 17-18 октября в Ватикане.