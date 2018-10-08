Патриарх Кирилл назвал ситуацию на Украине нарушением церковных канонов

СЕРГИЕВ ПОСАД, 8 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что никто не заставит верующих согласиться с нарушением церковных канонов, и РПЦ сохранит верность преданию Церкви.

"Ныне мы проходим через очень непростые исторические обстоятельства как для Отечества нашего, для всей Руси, так и для Церкви нашей. Оставаясь верными святым канонам, верными преданию отеческому, мы утверждаем и будем утверждать Православие во всем мире! Таково наше предназначение, и никто не собьет нас с этого пути. Никто не заставит нас поверить, что нарушение церковных канонов может иметь место по чьей-то воле. И мы сохраняем верность преданию Церкви, потому что желаем быть верными ее чадами", — сказал патриарх после праздничного молебна в Троице-Сергиевой лавре по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского.

В праздничных богослужениях в Троице-Сергиевой лавре, прошедших в обители в воскресенье и в понедельник, в числе многочисленных иерархов и священнослужителей принял участие и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Также присутствовали представители Сербской, Болгарской и Элладской православных церквей.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.