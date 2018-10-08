Патриарх Кирилл назвал ситуацию на Украине нарушением церковных канонов

СЕРГИЕВ ПОСАД, 8 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что никто не заставит верующих согласиться с нарушением церковных канонов, и РПЦ сохранит верность преданию Церкви.
В праздничных богослужениях в Троице-Сергиевой лавре, прошедших в обители в воскресенье и в понедельник, в числе многочисленных иерархов и священнослужителей принял участие и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Также присутствовали представители Сербской, Болгарской и Элладской православных церквей.
Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.
Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.