Антиохийская церковь призвала срочно созвать Всеправославный собор

БЕЙРУТ, 6 окт — РИА Новости. Священный синод Антиохийской православной церкви призвал к срочному собранию глав православных церквей для обсуждения сложившейся ситуации вокруг вопроса о предоставлении автокефалии УПЦ и призвал не принимать никаких поспешных решений до проведение всеобщего собрания, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Антиохийского патриархата.
"Антиохийская церковь призывает Святейшего Патриарха созвать срочное собрание глав независимых православных церквей для обсуждения развития последних событий в православном мире в вопросе предоставления независимости новым церквам и поиска общего решения до принятия каких-либо окончательных решений по данному вопросу", — отмечается в заявлении.
Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.
Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.