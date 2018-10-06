Антиохийская церковь призвала срочно созвать Всеправославный собор

БЕЙРУТ, 6 окт — РИА Новости. Священный синод Антиохийской православной церкви призвал к срочному собранию глав православных церквей для обсуждения сложившейся ситуации вокруг вопроса о предоставлении автокефалии УПЦ и призвал не принимать никаких поспешных решений до проведение всеобщего собрания, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Антиохийского патриархата.

С 3 по 6 октября в городе Баламанд на севере Ливана состоялась десятая плановая и одиннадцатая внеплановая сессия Священного Антиохийского синода во главе с патриархом Антиохийским Ионном Х (Юханна Язиджи).

"Антиохийская церковь призывает Святейшего Патриарха созвать срочное собрание глав независимых православных церквей для обсуждения развития последних событий в православном мире в вопросе предоставления независимости новым церквам и поиска общего решения до принятия каких-либо окончательных решений по данному вопросу", — отмечается в заявлении.

Антиохийская церковь выразила свою крайнюю обеспокоенность в связи с попытками перекроить географию православных церквей путем переписывания истории. Священный синод считает, что трактование истории в одностороннем порядке не служит во благо единства православия, а напротив способствует разжиганию разногласий между церквами.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.