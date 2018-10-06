Медведчук прокомментировал вмешательство Киева в дела церкви

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко и Верховная рада, продвигая идею автокефалии для Украины, вмешиваются в дела церкви, что нарушает конституцию страны, заявил лидер украинского движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук.

"Киевский патриархат и автокефальная православная церковь, на сегодняшний день по канонам вселенского православия, – это не церкви, а религиозные организации. И эти религиозные организации вместе со светской властью в лице президента Украины, парламента вмешались в дела церкви, что прямо противоречит конституции Украины, в плане получения автокефалии", — сказал Медведчук в программе "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр".

Он отметил, что единственная каноническая церковь на территории Украины – это Украинская православная церковь Московского патриархата, а она как раз не просила о предоставлении автокефалии. "Более того, выступает категорически против! И на это она имеет право, потому что является самостоятельной и независимой", — добавил Медведчук.

Он напомнил, что экзархат РПЦ был отменен по отношению к Украине и УПЦ еще в 1990 году. "С этого времени церковь пользуется полной независимостью, имеет свой Архиерейский Собор, Синод, церковный суд, избирает своего настоятеля — сегодня это Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, которого нигде и ни с кем не утверждают", — заключил политик.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.