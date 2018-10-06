Глава Ингушетии прокомментировал ситуацию с протестами в республике

МАГАС, 6 окт — РИА Новости. Ситуация с протестами по чечено-ингушскому соглашению о границе осложнена религиозным подтекстом, заявил журналистам глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает обмен территориями. В четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе между республиками. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что данное соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции. Евкуров в четверг вышел к протестующим в Магасе, после беседы они пообещали разойтись и позже вернуться на прием. По словам помощника Евкурова, на прием так никто и не пришел. В субботу несогласованная акция продолжается, но уже менее многочисленная.

"Порядка 25 имамов в населённых пунктах призывают в мечетях, чтобы эти люди вышли на митинг. Сами участвуют в этих митингах. Разве так можно? Стариков вытаскивают. И все это именем Всевышнего, именем пророка", — сказал Евкуров.

По его словам, на депутатов республиканского парламента оказывается давление не только через тейпы, но и через религиозных деятелей.

"Начинают говорить, пугать, что мы по шариату вам это не сделаем, то не сделаем… Была бы эта ситуация без религиозного подтекста, конечно, власть бы понимала, что делать. А сегодня, когда священнослужители, имамы населённых пунктов стоят за этим, сам муфтий и его окружение стоят за этим, очень сложно принимать решение для власти", — рассказал глава республики.