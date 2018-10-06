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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Все как в Библии". Открытие археологов может переубедить скептиков

(обновлено: 08:16 06.10.2018)
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© Фото : The Jordan Valley Excavation ProjectРаскопки в долине реки Иордан в районе Хирбет аль-МастарахРаскопки в долине реки Иордан в районе Хирбет аль-Мастарах
© Фото : The Jordan Valley Excavation Project

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Антон Скрипунов. Обнаруженные археологами строения необычной формы косвенно свидетельствуют о том, что описанный в Библии исход евреев из Египта — исторический факт. О подробностях сенсационного открытия и белых пятнах библейской истории — в материале РИА Новости.

Памятник пророку Моисею на горе Нево, Иордания
© РИА Новости / Антон Скрипунов
"Моисей оставил нам большую загадку". Археологи заново открывают Библию

Библейские мигранты

Так что же нашли археологи? Оказывается, в местечке Хирбет эль-Мастара в нескольких километрах от Иерихона (Израиль) располагался самый настоящий лагерь кочевников. А может, и беженцев. Специалисты раскопали остатки кирпичной кладки, выяснив, что это фрагмент не жилого строения, а специального загона округлой формы, защищавшего скот от холода. В древности подобные сооружения были широко распространены на Ближнем Востоке. Кроме того, на кирпичах сохранились следы навоза.

"Поскольку этот район никогда не был густозаселенным, скорее всего, здесь на некоторое время останавливались кочевники", — говорит профессор Давид Бен-Шломо из Ариэльского университета.

Площадь этих загонов — примерно 70 на 50 метров, и это, уверены ученые, лишь небольшая часть стоянки. Значит, как полагают археологи, число жителей лагеря было весьма велико. Предварительный анализ возраста находок позволил исследователям сделать сенсационное предположение.

"Возможно, это были древние израильтяне. Но мы это еще не доказали", — Бен-Шломо осторожен в формулировках.

© Фото : The Jordan Valley Excavation ProjectАрхеолог Ральф Хоукинс на месте раскопок в долине реки Иордан в районе Хирбет эль-Мастара
© Фото : The Jordan Valley Excavation Project
Археолог Ральф Хоукинс на месте раскопок в долине реки Иордан в районе Хирбет эль-Мастара

Для доказательства археологам предстоит расширить зону поиска. Они хотят провести раскопки в местечке Уя эль-Фока, неподалеку от Хирбет эль-Мастары. С одной стороны, ученые не уверены, что найдут какие-либо ценные артефакты, ведь кочевники почти не использовали предметы из глины или камня. С другой стороны, область эта засушливая, такой климат хорошо "консервирует" любые вещи.

Маршрут исхода

Верующие у гробницы Иоанна Крестителя в мечети Омейядов в Дамаске
© РИА Новости / Илья Питалев
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По Библии, исход евреев из Египта, где они жили 430 лет, возглавил Моисей. Спустя три месяца после перехода "через Чермное море" (Красное море) они достигли горы Синай, где Бог даровал своему избранному народу скрижали с заповедями. Там евреи прожили год и там же была произведена перепись мужчин "от двадцати лет и cтарше, всех годных для войны": их оказалось свыше 600 тысяч. А конечной целью исхода был Ханаан — Земля обетованная.

Но эту землю тогда занимал другой народ — хананеи. Израильтяне, согласно Писанию, сомневались, что смогут победить их, несмотря на все Божии знамения. За это Бог наказал их: "Сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет и будут нести (наказание) за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне".

Лишь следующее поколение смогло войти в Ханаан и начать его завоевание. Библия указывает маршрут израильтян. Они прошли восточную часть плато Моав, обогнув Мертвое море с востока, по территории современной Иордании. Затем достигли "степей Моавитских у Иордана, против Иерихона". Именно там археологи нашли остатки большого лагеря.

© Фото : The Jordan Valley Excavation ProjectРаскопки в долине реки Иордан в районе Хирбет эль-Мастара
© Фото : The Jordan Valley Excavation Project
Раскопки в долине реки Иордан в районе Хирбет эль-Мастара

"Вода стала кровью"

"Те, кто признает исход историческим событием, обычно датируют его между XV и XIII веками до нашей эры", — объясняет религиовед Илья Вевюрко.

В пользу этой датировки — короткое упоминание о строительстве Соломоном храма в Иерусалиме. "В четыреста восьмидесятом году по исшествии сынов Израилевых из земли Египетской, в четвертый год царствования Соломонова над Израилем, в месяц Зиф, который есть второй месяц, начал он строить храм Господу", — говорится в ветхозаветной Третьей книге Царств.

А по косвенным данным, Иерусалимский храм построили в 950 году до нашей эры. Следовательно, согласно этой версии, исход произошел в 1446 году до нашей эры.

Изображение Иисуса Христа. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Но ученые полагают, что можно пойти и другим путем — оттолкнувшись не от библейских, а от египетских источников. Дело в том, что в повествовании об исходе описаны "десять казней египетских" — катаклизмов, посланных Богом на эту страну, чтобы убедить фараона отпустить евреев. В том числе упоминаются "превращение реки в кровь" и "тьма египетская".

О "наказании кровью" говорится в "Хрониках Ипу-Вер", датируемых примерно 2050 годом до нашей эры. "Почему же река (Нил) — кровь. Если кто-то пьет его, тот отвергает (его) как человек и жаждет воды", — пишет летописец.

А о затмении идет речь в "Пророчествах Нефер-Роху", написанных в период между 2040-м и 1650 годом до нашей эры: "Солнечный диск перестанет сиять и люди ничего не будут видеть, и никто не узнает, когда наступит полдень".

Археологи, обнаружившие лагерь в Хирбет эль-Мастара, надеются, что это поможет определить более-менее точную дату описанного в Библии события. Они уже отправили на радиоуглеродный анализ образцы кирпичей и почвы.

© РИА Новости / Антон СкрипуновВид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания

Большая загадка

Еще одним белым пятном в истории исхода евреев из Египта остается судьба тела Моисея. Согласно Библии, Господь наказал его за отсутствие терпения и гнев: предводитель еврейского народа лишь увидел Землю обетованную, но не ступил на нее. И произошло это перед его смертью на горе Нево, откуда открывается величественный вид на Иорданскую долину.

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© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Погребен на долине в земле Моавитской против Беф-Фегора, и никто не знает (места) погребения его даже до сего дня" — вот какую загадку подкидывает исследователям Библия.

"Согласно преданию, Моисей завещал оставить место своего погребения в строжайшей тайне. Дело в том, что некоторые из израильтян были озлоблены или обижены на него, поэтому кто-то мог осквернить его тело", — объясняет археолог Рустом Мджян.

Исследователи неоднократно пытались найти его могилу как на самой горе Нево, так и в упомянутой "долине в земле Моавитской". Однако все попытки не увенчались успехом.

Тем не менее Рустом Мджян уверен, что Библия — хорошая подсказка для археологов, пытающихся найти подтверждение истории исхода из Египта.

А вот библеист Андрей Десницкий призывает рассматривать это событие с двух сторон. Потому что "убедительных археологических доказательств историчности исхода пока еще нет".

"Говорить об исходе можно в двух ключах: как Библия это все описывает и что подтверждается археологически. Это будут два совершенно разных рассказа, нельзя их взять и смешать. Например, в Киево-Печерской лавре есть мощи Ильи Муромца, и есть сказание об Илье Муромце. Вполне вероятно, что это одно и то же лицо, но надо изучать либо его тело, либо былины. Это два разных подхода", — считает специалист.

© РИА Новости / Антон СкрипуновВид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей
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