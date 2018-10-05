Скульптуру Варвары установят рядом с надписью "Кузбасс" на горе в Кемерово

КЕМЕРОВО, 5 окт — РИА Новости. Скульптуру покровительницы шахтеров Святой Варвары планируется установить на одной из гор рядом с надписью "Кузбасс", расположенной на краю соснового бора на правом берегу реки Томь в Кемерово, над макетом работает известный мастер Даши Намдаков, сообщил журналистам в пятницу губернатор региона Сергей Цивилев.

Святая Варвара Илиопольская (умерла в 306 году) — христианская великомученица, защитница от внезапной и насильственной смерти, покровительница артиллеристов, ракетчиков, пожарных, горняков, альпинистов, садоводов. В католической церкви входит в число 14 святых помощников. Почитается православной, католической, коптской и англиканской церквями как святая.

"Обсуждаем с известным нашим скульптором Даши (Намдаковым), чтобы разработать макет Святой Варвары, которую бы мы поставили на месте поклонного креста на горе. Святая Варвара вместе с надписью "Кузбасс" (расположенной на соседней горе) станет нашей визитной карточкой, которую мы бы везде использовали, например, в презентациях. И она бы нас сохраняла, оберегала", — рассказал Цивилев.

Глава региона отметил, что Варвара есть во всех христианских конфессиях (в католицизме, например, ее зовут Санта Барбара). "Она бы устроила всех", — считает он.

Цивилев уточнил, что надпись "Кузбасс", которую видно из нескольких районов города, а с нее открывается панорамный вид на всю левобережную часть Кемерово, также планируется заменить на новую, возможно, в едином стиле со скульптурой.

Готовый макет статуи Варвары будет опубликован для согласования с местными жителями. По первоначальному проекту, ее высота вместе с постаментом может составить 50 метров (35 метров сама скульптура, еще15 метров — основание). Однако работа еще продолжается, и параметры могут измениться. "Мы хотим сделать так, чтобы она красиво и органично вписалась в местность, стала бы частью той природы, которая там есть (сосновый бор), вместе с надписью "Кузбасс", — добавил Цивилев.

Великомученица Варвара пользуется популярностью в Кузбассе, где угледобыча является одной из базовых отраслей экономики. В ее честь построено несколько храмов и часовен, а на территории музея-заповедника "Красная горка" в Кемерово установлен небольшой памятник.