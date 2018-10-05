Историк Церкви: жизненный центр Константинополя пребывает "за океаном"

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Константинопольский патриархат почти на всем протяжении XX века имел сильную зависимость от США, которая сейчас только усилилась, считает доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) священник Александр Мазырин.

"Большая часть паствы Константинопольской патриархии после "малоазийской катастрофы" 1920-х годов оказалась за океаном, в США. И, собственно, основное финансирование шло и по сей день идет именно оттуда", — сказал Мазырин, выступая в православном научном лектории храма Троицы на Воробьевых горах с лекцией на тему "Фанар и обновленчество против Русской православной церкви".

Священнослужитель отметил, что рычаги воздействия США на Константинопольскую патриархию в 1940-е годы были очевидны.

"С одной стороны, Турция стала главным союзником США во всем Средиземноморье на тот момент. Также правительство Греции было втянуто в орбиту англо-американских интересов. Поэтому американцам не составило большого труда провести своего ставленника на Константинопольский престол, каковым стал греко-американский архиепископ Афинагор. Он прибыл в Турцию на самолете ВВС США, и всей своей последующей деятельностью стал верой и правдой служить американским интересам", — рассказал Мазырин.

В частности, напомнил он, в беседе с американским консулом в Стамбуле патриарх Афинагор "прямым текстом говорил, что видит свою главную задачу на посту Константинопольского патриарха во всемерном отстаивании этих американских интересов".

"Очевидно, с той поры в этом плане мало что поменялось. Если и поменялось, то в сторону еще большей зависимости Константинопольской патриархии от интересов Соединенных Штатов, в силу фактически полного уже теперь вырождения греческой общины в самой Турции. Уже теперь окончательно жизненный центр Константинопольской патриархии, подлинный центр, пребывает за океаном", — отметил профессор ПСТГУ.

По его мнению, Константинополь сейчас "в полной мере действует" в русле политики руководства США. "То, что происходит сейчас, не вызывает удивления, – это все вызревало на протяжении десятилетий, можно сказать теперь, даже более столетия. И, в общем-то, надежда здесь только на то, что правда на нашей стороне, на стороне Русской церкви", — добавил Мазырин.

Во время встречи была представлена вышедшая в 2017 году книга Андрея Кострюкова и священника Александра Мазырина "Из истории взаимоотношений Русской и Константинопольской Церквей в XX веке", в которой рассмотрены канонические нарушения Константинопольской церкви в XX веке, приведшие к фактическому разрыву с ней и Московской патриархии, и Русской зарубежной церкви.