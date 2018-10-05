ВС Греции поддержал иск патриарха Варфоломея против архиепископа Афинского

АФИНЫ, 5 окт — РИА Новости. Государственный совет Греции — один из высших судов страны — вынес решение в пользу Константинопольского патриарха Варфоломея в споре с архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом о принадлежности храма святого Георгия, святых бессеребреников и святой Фотинии в Афинах.

Документ с решением суда опубликовали греческие СМИ накануне планировавшейся 5 октября в Афинах встречи Варфоломея и Иеронима. Встреча значилась в программе поездки в Грецию патриарха Варфоломея, опубликованной пресс-службой, однако в пятницу митрополит Додонский Хризостом сообщил, что она не состоится из-за того, что архиепископ будет на заседании иерархов, а патриарх уезжает из Афин.

Патриарх Варфоломей находится в Греции с 28 сентября. Он посетил Северную Грецию, а 2-3 октября находился на Крите в связи с празднованием 50-летия Православной академии. В Афины патриарх прибыл 4 октября.

Конфликт вокруг храма длится несколько лет. Храм построен в поместье греческого врача и политика Димитриоса Промпонаса уже после его смерти и по завещанию должен быть передан архиепископии Афин. По утверждению комитета по наследству, архиепископ не пришёл на заседание комитета в 2014 году и тогда храм решили передать патриарху Константинопольскому Варфоломею.

Патриарх, несмотря на возражения Элладской православной церкви, прислал служить в храм игумена из монастыря Влатадон в Салониках, который находится в канонической юрисдикции Константинопольского патриархата.

Архиепископ Афинский Иероним подал иск в суд и заодно опечатал храм, заявив, что он частный и без разрешения архиепископии там не могут проводиться службы.

Настоятель запрету не подчинился, открыл храм и вел там службы. После этого храм вновь опечатали уже вызванные полицейские.

Архиепископ Иероним подал иск в суд на комитет по наследству. Со своей стороны Константинопольский патриарх подал иск с обвинениями Иеронима в нарушении религиозных прав верующих, предусмотренных конституцией Греции, европейской хартией о правах человека и уставом Элладской церкви.

На заседании Государственного совета большинство судей поддержали иск Константинопольского патриархата. В частности, Госсовет постановил, что "не оправдано" решение закрыть церковь на том основании, что службы там проводил игумен монастыря Влатадон без разрешение афинской архиепископии.

Отношения между Константинопольским патриархатом и афинской архиепископией давно складываются непросто.

До сих пор, спустя почти 200 лет после создания независимого греческого государства и освобождения последних территорий Греции от оттоманского ига, часть ее территории находится в канонической юрисдикции Константинопольского патриархата с резиденцией в Стамбуле.