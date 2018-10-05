Глава Польской церкви призвал созвать патриархов на синаксис по Украине

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Митрополит Варшавский и всей Польши Савва призвал Константинопольского патриарха Варфоломея созвать синаксис (собрание) предстоятелей поместных православных церквей с тем, чтобы обсудить украинский церковный вопрос, сообщает в пятницу греческий портал Orthodoxia.info.

"Предстоятель Православной церкви Польши направил Вселенскому патриарху письмо, в котором отметил необходимость обсуждения украинского вопроса, ситуация вокруг которого, как отмечает блаженнейший владыка Савва в своем послании, с каждым днем ухудшается", — говорится в сообщении.

Митрополит Савва призвал "сохранять трезвость" в украинском церковном вопросе. При этом он не касается в своем письме темы автокефалии, а только подчеркивает необходимость встречи предстоятелей с целью широкого обсуждения сложившейся церковной ситуации на Украине, уточнили в УПЦ.

Ранее патриарху Варфоломею также направил обращение патриарх Сербский Ириней. В нем он поднимает ту же проблематику и указывает на последствия, к которым может привести ситуация с украинской автокефалией в православном мире. Патриарх Ириней просит Константинопольского патриарха начать диалог с Москвой, чтобы найти решение.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.