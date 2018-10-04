Главные святыни не пострадали от пожара в монастыре в Ганиной Яме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Главные святыни храма святых Царственных Страстотерпцев в Ганиной Яме под Екатеринбургом, где в ночь на четверг произошёл пожар, уцелели, сообщила РИА Новости пресс-секретарь екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

Представитель главка МЧС ранее сообщила РИА Новости, что пожар произошёл в центральном храме монастыря, на площади 70 квадратных метров горела церковная утварь и кровля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, работают пожарные дознаватели и эксперты пожарной лаборатории. В 3:26 мск пожар был полностью потушен.

"В результате пожара в храме святых Царственных Страстотерпцев пострадали кровля и внутреннее убранство, частично иконостас, малый купол храма. Ущерб уточняется", — сообщила собеседница агентства.

По её словам, не пострадали хранящиеся в храме святыни — ковчежцы с частицей мощей святой Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары.

"В целости и сохранности одна из самых почитаемых святынь монастыря — крест-мощевик, принадлежавший святым Царственным Страстотерпцам", — добавила Тамбова.

Монастырь святых Царственных страстотерпцев был построен на месте, куда останки императора Николая II и его близких были привезены после расстрела в июле 1918 года.