В России до 700 тысяч паломников поклонились мощам Спиридона Тримифунтского

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Около 700 тысяч паломников уже поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского за время их пребывания в России, в том числе 200 тысяч — в Москве, сообщил в четверг РИА Новости представитель Фонда святого равноапостольного князя Владимира, организаторов принесения святыни, Павел Рябуха.

"Общая статистика: около 700 тысяч поклонились мощам в России, в Москве – уже 200 тысяч. И поскольку мощи будут находиться в России до 15-го числа, я думаю, где-то миллион, наверное, будет", — сказал Рябуха.

Ковчег с десницей (правой рукой) святителя Спиридона, постоянно находящийся в Греции, с 24 августа путешествует по городам России и уже посетил Краснодар, Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Московскую область, Тулу, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары и Ярославль. Москва — конечный пункт маршрута.

Доступ к мощам святителя в столице открыт в храме Христа Спасителя ежедневно с 22 сентября до 14 октября с 08.00 до 20.00. В понедельник, 15 октября, после утреннего богослужения и молебна состоятся торжественные проводы десницы святителя Спиридона из Москвы на Корфу.